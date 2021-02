Defensa y Justicia - Huracán, Copa de la Liga: horario, TV y formaciones

Liga Profesional Argentina | Fase de grupos Sin Comienzo P Defensa y Justicia P Huracán

Defensa y Justicia, reciente campeón de la Copa Sudamericana y con el debut de Pablo De Muner como DT en lugar de Hernán Crespo, recibe a Huracán en el partido que se juega este domingo por la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2021.

El encuentro se disputa en el estadio Norberto Tomaghello, desde las 17.10, con el arbitraje de Fernando Echenique y es televisado por Fox Sports Premium.

Defensa todavía siente la alegría y el orgullo de haber ganado la Copa Sudamericana ante Lanús hace tres semanas, en Córdoba, aunque no toda esta coyuntura es perfecta porque el DT Hernán Crespo decidió cambiar de aire y ya es el nuevo entrenador de San Pablo, de Brasil.

La dirigencia de Defensa rápidamente designó a De Muner (exjugador de Argentinos, Deportivo Merlo, Boca Unidos, Barracas Central y San Martín de Tucumán) como reemplazante, con el deseo de que su ciclo sea exitoso como lo fueron los de Ariel Holan, Sebastián Beccacece y el propio Crespo.

En Defensa se sumaron Tomás Martínez (Houston Dynamo, de la MLS) y Nicolás Tripichio (Guaraní), mientras que se fueron entre otros Washington Camacho, Héctor Martínez, Nelson Acevedo y Nicolás Leguizamón.

Huracán, dirigido por Israél Damonte, no tiene refuerzos y desde el punto de vista político esta atravesando un agitado momento con la postergación de las elecciones del 7 al 21 del actual. En el "Globo" no solo no llegan refuerzos sino que además se fue Adrián Arregui a Independiente, y Esteban Rolón está muy cerca de Boca, a lo que se suma a la salida de Saúl Salcedo a Olimpia de Paraguay.

Además, en este certamen los puntos tendrán valor para el promedio por más que no haya descensos, y Huracán entre los 26 equipos, apenas supera a Colón, Godoy Cruz y los ascendidos Platense y Sarmiento.

Las probables formaciones:

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Emanuel Brítez, Franco Paredes, Adonis Frías y Marcelo Benítez; Valentín Larralde, Enzo Fernández y Eugenio Isnaldo; Francisco Pizzini, Braian Romero y Walter Bou. DT: Pablo De Muner

Huracán: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Lucas Merolla y Ezequiel Bonifacio; Francisco Ramírez, Santiago Hezze, Franco Cristaldo y Norberto Briasco, Andrés Chávez y Juan Garro. DT: Israel Damonte.

Cancha: Defensa

Arbitro: Fernando Echenique

Horario: 17.10

Televisa: Fox Sports

