Huracán se planta ante River: rechaza jugar sin público y exige un informe por el pedido de puertas cerradas del estadio Tomás A. Ducó

Huracán fijó este martes una postura firme ante la incertidumbre que rodea al partido frente a River, programado para el jueves a las 21.30 por la fecha 10 del Torneo Apertura. A través de un comunicado oficial, la institución sostuvo que “no es una opción” disputar el encuentro sin público en el estadio Tomás Adolfo Ducó y advirtió que iniciará acciones legales si se intenta impedir la presencia de hinchas sin un respaldo técnico.

La situación se vincula con el derrumbe de las cocheras de un edificio del complejo Estación Buenos Aires, ubicado a pocos metros del estadio en Parque Patricios. Tras ese siniestro, más de 200 familias resultaron afectadas y varias debieron abandonar sus viviendas. En ese contexto, desde el Gobierno de la Ciudad surgió la posibilidad de que el encuentro se dispute sin público por razones de seguridad.

En su último partido previo al paro, jugó a los pocos días del hecho sin público en la victoria ante Belgrano

Desde Huracán afirmaron que aún no recibieron un informe oficial que justifique esa medida. “Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida”, expresó la entidad en el texto difundido en sus redes sociales.

El club también remarcó su acompañamiento a los vecinos afectados por el derrumbe y aseguró que continuará con acciones de ayuda en el barrio. Sin embargo, cuestionó las versiones que apuntan a limitar el acceso al estadio sin presentar estudios técnicos que respalden la decisión.

“Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”, señaló la institución en el mismo comunicado. A partir de esa postura, la dirigencia anunció que iniciará acciones legales “para la protección de los derechos” del club y de sus socios.

El presidente Abel Poza reforzó ese planteo mientras aguardaba una resolución del Comité de Seguridad. El dirigente afirmó que el club no recibió ninguna restricción formal que impida disputar el partido en el Ducó y cuestionó las versiones que apuntan a jugar sin público. “No tenemos ninguna restricción para jugar en nuestro estadio”, expresó el dirigente ante la prensa. Luego añadió: “Nos solidarizamos con las familias, pero creemos que Huracán no tiene nada que ver y creemos que no afecta en nada un partido a 400 metros”.

Poza también insistió en la voluntad del club de sostener la localía con presencia de hinchas, para los que ya tienen habilitadas entradas a la venta. “Queremos jugar en cancha de Huracán y con público. Pedimos, aunque sea, jugar con los socios, con los abonados”, señaló. El dirigente explicó que la definición depende de un estudio técnico que aún no fue presentado. “Cuando haya un informe de la constructora, tomarán una decisión”, indicó. A su vez, descartó la posibilidad de una postergación del encuentro. “No hay fechas para postergar porque River juega Copa Sudamericana. Queremos que se juegue en cancha de Huracán con gente”.

Consultado sobre otros eventos programados en el estadio, Poza sostuvo que la prioridad es resolver la situación del partido del jueves. “Primero vamos a resolver lo del partido y luego lo de los recitales. Ahora necesitamos que sea oficial para ver qué medidas tomar. Hablamos con peritos, con ingenieros y con abogados”.

Además, aseguró que existen estudios que descartan riesgos para las construcciones cercanas. “Hay un estudio hecho que dice que los recitales y los partidos acá no mueven el suelo de los edificios cercanos”, afirmó. De todos modos, el dirigente aclaró que el club respetará cualquier resolución oficial basada en criterios de seguridad. “Tenemos que acatar órdenes del gobierno. Si hay un informe que priorice la seguridad de todos, lo tendremos que acatar”.

Mientras tanto, el escenario permanece abierto. Entre las alternativas que trascendieron figura la posibilidad de trasladar el partido a otro estadio, con Ferro como una de las opciones mencionadas, aunque esa variante no fue confirmada por ninguna autoridad.

El cruce entre Huracán y River se presenta como uno de los partidos destacados de la décima jornada del torneo, pero a menos de 48 horas de su horario previsto aún no existe una confirmación oficial sobre la sede ni sobre la presencia de público.