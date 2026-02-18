Defensa y Justicia vs. Belgrano, por el Torneo Apertura 2026: día, hora y cómo ver online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este jueves desde las las 17.15h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Defensa y Justicia y Belgrano se enfrentan este jueves desde las 17.15h en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Defensa y Justicia viene de empatar ante Vélez Sarsfield por 1-1 mientras que Belgrano llega de ganar ante Independiente Rivadavia por 1-0. Defensa y Justicia suma 9 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Belgrano tiene 11 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Hora: las 17.15h
- Partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
- ¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Defensa y Justicia y Belgrano en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026
El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Ficha del partido
Cómo es la clasificación a las Copas 2027
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
En la Bombonera. Boca vs. Racing: cuándo se juega el partido del Torneo Apertura 2026 y las posibles formaciones
Boca, en su laberinto. 75 días después de la eliminación en el Clausura, vuelve a enfrentar a Racing con Ubeda en la cuerda floja
Baja sensible. Leandro Paredes quedó descartado para el clásico con Racing por un esguince en el tobillo derecho
- 1
La insólita jugada en el fútbol uruguayo en la que el VAR anuló un gol por culpa de un entrenador argentino
- 2
Del penal sancionado para Newell’s ante Riestra al delantero que sacó la pelota de la cancha: los dos siguen mal
- 3
La agenda de la TV del martes: River en la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, tenis en Río y Qatar
- 4
En qué canal pasan River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026 hoy