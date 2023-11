escuchar

Era de Racing, se lo dio vuelta Defensa y Justicia, y reaccionó la Academia para alcanzar un empate en el que casi no hubo respiro, que empezó y terminó a todo trapo. Repleto de emociones y matices, con el resultado siempre abierto e incierto. Con un arquero, el uruguayo Cristopher Fiermarin, que reemplazó al lesionado Enrique Bologna y le tapó un penal a Gonzalo Piovi. El rechace lo había aprovechado Juanfer Quintero, pero el gol no fue convalidado por invasión de zona.

Quedaban pocos minutos y ya había entrado Emiliano Vecchio, otra vez decisivo, como ante Boca. Marcó el 2-2, pero hubo suspenso hasta que lo confirmó el VAR, tras revisar una posición de Romero. Y ya en el descuento, Arias evitó el 3-2 de Defensa ante “Uvita” Fernández. Hubo lindos goles y 36 remates al arco. Se aburrió el que quiso.

Hauche, autor del primer gol de Racing, trata de esquivar a SantAnna Fotobaires/Nicolas Aboaf

Fue una montaña rusa el partido entre dos equipos que buscan la clasificación a los play-off de la Copa de la Liga y a las copas continentales por la Tabla Anual. “Los chicos están golpeados y es un buen síntoma, porque significa que no se conforman con el empate”, dijo Sebastián Grazzini, director técnico interino de Racing junto a Ezequiel Videla, quienes se mantendrían en el cargo hasta diciembre, porque los dirigentes no están apurados en designar uno nuevo.

El presidente Víctor Blanco no estuvo en Florencia Varela, pero desde la ceremonia de la entrega de premios Alumni dio un panorama: “Es día a día, ver los resultados y a partir de ahí tomar decisiones. Por ahora, el objetivo es clasificarnos a la etapa final de la Copa de la Liga y después ver. Estamos esperando tener un abanico más grande de técnicos. Estamos convencidos de la línea que queremos, es la que marcó Fernando Gago, nos dio rédito y se promovieron muchos juveniles de las inferiores”.

El compacto de Defensa y Justicia 2 - Racing 2

Promisorio fue el arranque de Racing. Al minuto ya estaba en ventaja. Almendra hizo lo que se espera de él, el motivo por el cual lo contrataron: hacer valer su toque y panorama en tres cuartos de campo. Mura le marcó el pase al ex-Boca con una proyección; vino el centro, el fallo de Cardona en el despeje y la definición de Gabriel Hauche. El autor del tanto podía ser una buena señal para la Academia, que lleva años sin satisfacciones en cada visita al Halcón. Hauche había convertido dos goles en el último triunfo de Racing en Florencia Varela, hace ya mucho tiempo de eso, en 2014, con el equipo de Diego Cocca que luego obtuvo el Torneo Transición.

Lento y distraído había entrado Defensa y Justicia al partido. Un poco en línea con lo que fueron sus últimos encuentros, en los que bajó un poco el nivel, en un año con mucho trajín en varios frentes con un plantel reducido, que casi siempre estuvo a la altura con un fútbol ambicioso por propuesta y variantes ofensivas.

En el primer cuarto de hora, Racing movió bien la pelota desde el medio, llegaba rápido al área rival. Volvió a estar cerca del gol con el juvenil Baltasar Rodríguez y un remate de Almendra, tras sacarse de encima dos marcadores. El encuentro continuó tan entretenido como amaneció, de ida y vuelta, porque Defensa, lentamente, se fue recomponiendo. El paraguayo Bogarín avisó con un remate que salió por encima del travesaño. Soto y Tripicchio, dos laterales reconvertidos en pivotes por el buen manejo de la pelota, tomaron la iniciativa.

Saluda Pratto, autor del primer gol de Defensa y Justicia con una palomita Fotobaires/Nicolas Aboaf

Racing ya no estuvo tan cómodo y Defensa progresivamente fue inquietando con su juego por las bandas para finalizar dentro del área. Un resbalón de Piovi fue el anticipo de que Racing daba pocas garantías. Enseguida llegó un desborde de Sant’Anna por la derecha y el centro atrás para que Lucas Pratto desplegara todo su oficio de goleador con una palomita que se le escurrió a Arias. Al desarrollo no le quedaba mal la igualdad, con Racing expuesto a dudas que antes no había mostrado.

Al verse dominada en varios pasajes, la Academia se replegó y tuvo espacios para el contraataque, mal resuelto en un caso por el colombiano Martínez. Lo bueno fue que el desarrollo mantuvo la intensidad en el segundo tiempo. Ninguno de los dos renunció a la búsqueda, aun con desniveles e imperfecciones. Racing es permeable atrás: recibió goles en los últimos 16 partidos por competencias locales.

Sebastián Grazzini, a cargo de Racing mientras los dirigentes siguen buscando director técnico Fotobaires/Nicolas Aboaf

En Defensa ingresó “Uvita” Fernández, su mejor delantero del año, al que solo algunas lesiones frenaron. En un contraataque muy bien conducido por Barbona, con asistencia de taco incluida, Togni puso el 2-1. Juanfer Quintero y Vecchio habían revitalizado el ataque de Racing. Agregaron calidad y remate. “Vecchio es muy importante para nosotros. Estuvo mucho tiempo sin jugar y de a poco va recuperando su mejor versión”, expresó Grazzini. El partido se agitó todavía más. Fue empate, el triunfo pudo caer para cualquiera de los dos lados. Defensa y Racing calentaron una noche muy fría.