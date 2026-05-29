Defensores de Belgrano vs. San Telmo, por la Primera Nacional 2026: día, hora y cómo ver online

Defensores de Belgrano y San Telmo se enfrentan este sábado desde las 15.30h en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 16 de la Primera Nacional 2026. Se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Defensores de Belgrano viene de perder ante Acassuso por 1-0 mientras que San Telmo llega de perder ante Ciudad de Bolívar por 1-0. Defensores de Belgrano suma 16 puntos en la tabla de posiciones, mientras que San Telmo tiene 15 puntos.

Todo lo que hay que saber

Defensores de Belgrano vs. San Telmo

Hora: las 15.30h

Partido correspondiente a la fecha 16 del Primera Nacional 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Defensores de Belgrano y San Telmo en la tabla de posiciones

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El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.

El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.

En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.