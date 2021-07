Del avión a la cancha: estaban con la selección uruguaya en la Copa América, volvieron e hicieron los goles para que Nacional le gane el clásico a Peñarol

Bajarse del avión, jugar un clásico y hacer los goles para ganarle al adversario de toda la vida. Eso fue lo que vivieron Brian Ocampo y Camilo Cándido con la camiseta de Nacional ante Peñarol. Ellos anotaron los goles para el triunfo por el campeonato uruguayo en condición de local y que posiciona a su equipo como el líder del torneo Apertura, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la novena fecha. El delantero uruguayo Brian Ocampo anotó a los 26 minutos de la segunda etapa y Camilo Cándido a los 39 del mismo período, para festejar la sexta victoria del equipo montevideano en el actual certamen. Lo curioso fue que ambos futbolistas estaban con la selección uruguaya en la Copa América, pero la eliminación del sábado a la noche ante Colombia (por penales) les posibilitó un regreso relámpago y con apenas horas de nuevo en el país charrúa, salieron a la cancha y aportaron su desequilibrio para el triunfo bolso.

El delantero argentino Gonzalo Bergessio fue titular en Nacional, mientras que el mediocampista Andrés D’Alessandro (ex River Plate e Internacional de Porto Alegre, Brasil), ingresó en la segunda etapa. Y en el equipo visitante fueron suplentes Damián Musto (ex Rosario Central) y Ariel Nahuelpan (ex Nueva Chicago y Tijuana, de México). Con el resultado, Nacional marcha en el primer lugar del torneo de primera división del fútbol uruguayo, con 20 puntos , y Peñarol sigue sexto con 14 unidades.

Los goles de Ocampo y Cándido

Los regresos de los futbolistas de Nacional generó polémica en Uruguay. ¿Por qué? Tras perder por penales con Colombia, los jugadores fueron liberados para volar rumbo a Montevideo antes de la medianoche. Los dirigentes de Peñarol intentaron gestionar el regreso similar de sus dos convocados, Facundo Torres y Giovanni González, pero no hubo caso y Nacional no aceptó sumarlos a su avión, pese a tener lugar disponible, según reportes de la prensa uruguaya. De esta manera, los tres jugadores (además de Ocampo y Cándido también volvió Sergio Rochet) llegaron en horas de la madrugada a la concentración del Bolso. Y sin entrenamiento alguno, salieron a la cancha.

Enrique Campos, delegado de Nacional en Brasil, indicó al diario Ovación de Montevideo que ya había previsto esta situación con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). De todos modos, esto generó la molestia de Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo del AUF, que entendía que el plantel debía regresar todo junto. Entre ambos se vivió una situación tensa en el hall del hotel donde el seleccionado uruguayo estaba concentrado.

Bajarse de un charter, jugar un clásico y meter el gol para cerrar #ElClasicoDelAvion #CamiloCandido pic.twitter.com/8D3UEQgUgf — Nacional (@Nacional) July 4, 2021

En el otro partido que se disputó en la jornada, Sud América, dirigido por el DT argentino, Claudio Biaggio, se impuso ante Deportivo Maldonado (con dos goles argentinos), por 3-1, como visitante. Los argentinos Tomás Andrade (ex River Plate), que abrió el marcador para la visita de tiro penal a los 15 minutos de la primera etapa, y Pablo Mouche (ex Boca Juniors y San Lorenzo), también desde los 12 pasos a los 45 del mismo período, convirtieron los dos primeros tantos de Nacional, y Marcos Camarda completó el marcador a los 11 minutos de la segunda etapa. El delantero uruguayo Lucas Fernández descontó para Deportivo Maldonado a los 33 minutos del complemento.

Integraron el equipo inicial de Deportivo Maldonado, Tomás Conechny (ex San Lorenzo), Washington Lafuente, el arquero Danilo Lerda (ex Talleres, de Córdoba) y Hernán Toledo (ex Vélez Sarsfield). Este lunes el certamen continuará con los partidos entre Progreso-Plaza Colonia y Cerrito-Rentistas. El martes 6 de julio la novena fecha cerrará con el encuentro que jugarán, desde las 15, Liverpool y Montevideo Wanderers.

Brian Ocampo de Uruguay pelea por el balón con Rodrigo De Paul de Argentina durante un partido del grupo A entre Argentina y Chile de la Copa América; este domingo se dio el gusto de hacer un gol para que Nacional le gane el clásico a Peñarol Pedro Vilela - Getty Images South America

Las posiciones en el fútbol uruguayo: Nacional, 20 puntos; River Plate (U) y Plaza Colonia, 17; Liverpool (U), 16; City Torque, 15; Peñarol y Wanderers (U), 14; Deportivo Maldonado, 12; Cerrito y Cerro Largo, 11; Fénix (U) y Sud América, 10; Rentistas, 8; Progreso, 7; Boston River, 4 y Villa Española, 3.

Télam