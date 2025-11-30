Video: arrojaron gallinas a la sede de Nacional en la antesala del clásico ante Peñarol por Liga AUF

En la previa del clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central, que se disputará desde las 16.30 por la final de la Liga AUF Uruguaya 2025, se dio un curioso hecho en la sede del conjunto tricolor: arrojaron gallinas en ese sitio y la Policía debió intervenir.

Fuentes del Ministerio del Interior le confirmaron al medio local Ovación que las tiraron desde una moto. Además, la cartera ya trabaja con las imágenes de las cámaras de video de la institución alba para poder encontrar a los responsables. Bajo este mismo punto, la Policía debió intervenir al cortar parte del tránsito de la avenida 8 de Octubre a raíz de las gallinas que habían arrojado en la sede del conjunto tricolor.

Un partido de relevancia

Cabe recordar que esta tarde habrá campeón de la Liga AUF uruguaya en el GPC, que solo contará con hinchas de Nacional. En la ida, en el Campeón del Siglo, igualaron 2 a 2 y, por lo tanto, cualquiera de los dos que se quede con la victoria alzará el título.

El elenco que conduce técnicamente Jadson Viera buscará volvería a ser campeón luego de tres años. La última vez fue en 2022 con Luis Suárez como una de sus grandes figuras, que fue a jugar los últimos cuatro meses de ese año. Peñarol, por su parte, querrá ser bicampeón de la mano de Diego Aguirre.

Tras lo que fue el operativo del pasado clásico, que terminó con empate en el Campeón del Siglo, el Ministerio del Interior redoblará esfuerzos para la segunda final en el Gran Parque Central, así como lo declaró el Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional, Kerman Da Rosa, en rueda de prensa.

El operativo inició a las 6 de la mañana y se desplegó en su totalidad a partir de las 12.30: “Se van a realizar zonas de exclusión en algunos lugares en torno al Parque Central, que va a abarcar las calles Monte Caseros, 8 de octubre, Estero Bellaco y Nueva Palmira. Posteriormente, se hará una inspección de seguridad. El operativo va a constar de un poco más de 870 policías, que incluyen el estadio, el entorno, la zona, todo lo que es Montevideo y el área metropolitana. Las puertas se van a abrir desde las 13.30”, indicaron las fuentes de seguridad.

Además, habrá otro operativo vinculado a los festejos de los hinchas en las calles: Tenemos previsto un operativo en Montevideo en torno a los 300 policías que serán desplegados a partir de las 18 pensando en el final del partido, en el que habrá un ganador. Es muy posible que se realicen festejos por parte de la ciudadanía y desplegaremos un operativo de seguridad para que todo transcurra con normalidad”.

Mucho se habló de los posibles festejos de Peñarol y respecto a esto también habló el Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional: “El martes tuvimos una reunión de coordinación donde se estableció que independientemente del resultado, la delegación de ese club se va a retirar dentro de los primeros 15 minutos y la parcialidad de Nacional deberá aguantar adentro del escenario deportivo hasta que se pueda evacuar a la delegación de Peñarol”.

“En el caso de que gane el equipo locatario se harán los festejos oficiales ahí en el estadio, y en caso de que gane el visitante se van a realizar los festejos oportunamente hasta que AUF así lo establezca, que al momento no tenemos escenario ni hora”, indicó el jefe policial. Además, respecto a la consulta si era conveniente exhortar al hincha Carbonero a que no salga a la calle a celebrar a la espera del festejo oficial, dijo: “En cuanto a salir a festejar no es conveniente realizar el exhorto”.

Respecto a la inspección del estadio, que tanta polémica generó en el primer partido, se indicó: “Es algo que hablamos con Nacional. Le solicitamos que el Parque Central permanezca cerrado, tratando de evitar que personas que no deban ingresen al escenario”.