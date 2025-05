Del éxtasis del sábado a la furia del jueves: San Lorenzo no se entrenó a cuatro días de enfrentar a Argentinos

Cuando se dice que San Lorenzo no goza de horas o pequeños días de paz no es apenas una manera rápida de reflejar tal caos institucional. Es puramente literal. Una imagen y otra: así como se los vio extasiados el sábado tras la clasificación ante Tigre, cantando con la gente y, luego, metiéndose eufóricos en el vestuario con un Iker Muniain desencajado de alegría que felicitó a cada compañero con la sentencia de que “¡los tenemos así de grandes!”, este jueves, a menos de cinco días de aquella jornada y a cuatro de disputar los cuartos de final del Torneo Apertura ante Argentinos, ese mismo grupo se reunió con el semblante serio y tomó la decisión de no entrenarse ante la acumulación de salarios que siguen sin percibir.

Hace pocos días, en medio de las corridas para que Julio Lopardo tomara la vicepresidencia y se hiciera cargo de las funciones del licenciado presidente Marcelo Moretti tras su escándalo, la AFA (mediante Claudio Tapia) había prometido dar una ayuda grande con el fin de aportar a la reestructuración y abonar, al menos, gran parte de los salarios adeudados correspondientes a ¡febrero!, sin contar que en medio de tantos números en rojo con sus jugadores (y el cuerpo técnico) están pendientes los premios a abonarles por las instancias a las que está accediendo el equipo de Miguel Ángel Russo.

El fuerte rumor que apareció el miércoles se terminó confirmando esta tarde. Es que la casa madre del fútbol argentino hizo en las últimas horas un depósito grande (una cifra cercana a los US$ 650.000) a una cuenta que le pertenece a la institución de Boedo. Sin embargo, el hincha ríe para... no llorar desconsolado: esa cuenta estaba embargada. Todo lo terminó confirmando Lopardo, en diálogo con TyC Sports.

Julio Lopardo apareció rápido en los medios y, hasta con pequeñas risas, señaló a la AFA por destinar el dinero a una cuenta embargada. x/@SanLorenzo

“El arrastre es grave, más allá de que esta gestión puede ser culpable de un montón de cosas. Cuando hay reclamos judiciales, se termina embargando lo que se puede. Hay dos cuentas del club que hace tiempo están embargadas y una sola que está operable. Siempre la AFA, cuando tiene que hacer algún aporte, lo hace en ese lugar. Acá fue a otra cuenta. Seguramente hubo un descuido y por eso ahora San Lorenzo tiene un juicio menos. El problema es que esa plata era para el plantel y ahora ellos no creen nada. El problema es la urgencia, los juicios había que pagarlos, pero hoy había otra prioridad. Fue un error...”, señaló, disimuladamente, a la entidad que preside “Chiqui” Tapia.

Claro, los futbolistas esperaban novedades positivas para este jueves de una noticia de la que ya estaban al tanto ayer, pero cuando llegaron a la Ciudad Deportiva el pulgar estaba hacia abajo. Enojados, esperaron un largo rato en el vestuario, pero fue en vano. Por lo tanto, charlaron durante la mañana y acordaron irse sin ponerse a las órdenes del entrenador que, por supuesto, los entiende y apoya, más allá de haber mantenido en las últimas horas la misma postura que tuvo a fines del año pasado: ser una especie de intermediador, debido al respeto que le tienen de un lado y del otro, como para seguir adelante mientras se arregla eso que los jugadores, por estas horas, ya toman como “burla”.

Porque, entre las cosas dialogadas entre los futbolistas, coincidieron en hacer algo que la entidad azulgrana muchas veces obvia: contar realidades del día a día. Publicaron, entonces, una historia en Instagram en cada una de sus cuentas oficiales. Desde el líder vasco hasta el juvenil que tiene un puñadito de partidos, como Agustín Ladstatter, por ejemplo. El mensaje es unánime. ¿Qué plasmaron?

La carta de los jugadores de San Lorenzo, replicada en cada una de sus cuentas. Instagram

“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación. Llevamos varios meses sin percibir nuestros salarios, lo que no sólo afecta directamente a nuestras familias, sino que también pone en jaque el normal desarrollo de nuestra actividad profesional. Hemos sido pacientes, comprensivos y responsables, cumpliendo cada día con nuestros entrenamientos, partidos y compromisos, priorizando siempre al club, sus colores y su gente”, fueron algunos tramos de la descarga.

Sin embargo, vendría luego la explicación del accionar colectivo: “Consideramos que ha llegado el momento de alzar la voz. Dados los hechos de público conocimiento que han acontecido en las últimas horas, consideramos estos hechos como una burla hacia este grupo de trabajo. No se trata sólo de una cuestión económica, sino de respeto, dignidad y condiciones laborales básicas que todo trabajador merece... No buscamos el conflicto, sino una solución concreta y justa”.

Al salir del estadio, el mánager Carlos “La Roca” Sánchez, algo desganado, no tuvo otro camino que ponerse ante los micrófonos: “El club está trabajando para solucionarlo lo antes posible. Los jugadores tuvieron reuniones y tomaron esa decisión. También hubo encuentros con los dirigentes y se llegó a un acuerdo: tratar de conseguir lo que se adeuda y a partir de ahí volver a la normalidad, pero no se habló de un plazo de días. La idea es que se siga trabajando en la semana”, lanzó el colombiano ante la consulta de lo ocurrido y si este viernes la medida puede estirarse.

De la euforia del sábado por ganarle agónicamente a Tigre, el plantel pasó a tomar medidas a 96 horas de jugar ante Argentinos. Facundo Morales - FOTOBAIRES

“Hay buena voluntad. Lo importante es que se habló y ambas partes se comprometieron. Se habló de que la plata esté lo antes posible, la dirigencia tiene que tratar de que los jugadores piensen en el partido del lunes. Después, tenemos que tratar que deportivamente se pueda llegar a los resultados que queremos”, culminó, algo incómodo.

Una fuente cercana al plantel y la directiva transmitió ante la consulta de LA NACION que “en el transcurso del día debería solucionarse”, aunque nadie, más que lo deslizado por Sánchez, puede asegurar que los jugadores entrenarán mañana aunque eso no ocurra.

Ante los dichos de Lopardo, faltaba el actor que intenta dejar en offside a aquellos que cuestionan o, como en este caso, le pasan la pelota a la AFA: Pablo Toviggino, tesorero de la entidad madre y mano derecha de Tapia, salió nuevamente por X (anteriormente Twitter) con los tapones de punta contra los dichos de Lopardo.

El posteo en X de Pablo Toviggino, respecto del pago de la AFA a San Lorenzo

“La verdad que no fue ningún error. Es totalmente falso lo expresado por este señor. La AFA, antes de hacer efectivo el pago, solicitó vía mail a todos los clubes la cuenta en donde querían recibir el dinero. Tras la consulta a San Lorenzo vía mail, la AFA transfirió el dinero a la cuenta indicada. Éxitos!”, posteó, con el final siempre irónico, fiel a su estilo.

Incluso, lo hizo con documentación incluida para exponer las frases del vicepresidente. Muestra el mail que desde el sector de Finanzas de la AFA envían al club el 30 de abril último exigiendo “a la brevedad” los datos bancarios actualizados, a lo que desde la secretaría responden el 5 de mayo adjuntando los mismos, con el banco y el CBU a destinar el dinero.

San Lorenzo vive sin paz. La alegría del sábado, la medida del plantel en la mañana de este jueves y los interrogantes de cara al encuentro del lunes con Argentinos dejan en evidencia que no es una frase hecha, sino la realidad de una gestión que ya es difícil de calificar.