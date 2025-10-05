Del penal atajado por Nelson Insfrán para Gimnasia al planchazo de Nicolás Watson en San Martín

No era un buen momento para la visita de Gimnasia a Sarmiento, dos de los equipos que van mirándose fecha a fecha para medir qué tan próximo o lejano está el riesgo del descenso. Debido a la situación, el entrenador tripero Alejandro Orfila analizó variantes en el transcurso de la semana y una de ellas se dio en el arco: Nelson Insfrán fue sacado del titularidad para probar a Luis Ingolotti, pero finalmente el director técnico mantuvo al primero. Vaya si hizo lo correcto: el arquero fue crucial para el triunfo de Gimnasia al atajar un penal en el segundo tiempo. Cuando se consumó el triunfo por 1-0 en Junín por la 11ª fecha del torneo Clausura, su desahogo se expresó en lágrimas.

El Lobo llegó a Junín con tres derrotas consecutivas: frente a Unión y Rosario Central en el Bosque (recibiendo tres goles por encuentro) y Riestra como visitante. Además, antes había empate sin goles con Racing. El clima en su estadio fue malo para con el plantel en los últimos encuentros, entre murmullos y cánticos que ya son una moda. Para colmo, Sarmiento era un rival directo por la permanencia, como visitante y en un momento caliente de la temporada.

El gol platense apareció sobre el final del primer tiempo mediante un penal ejecutado por Marcelo Torres, tras una clara mano de Facundo Roncaglia. Todo se serenaba para Gimnasia, hasta que Gastón Suso cometió una infracción infantil en su área en el primer cuarto de hora del segundo período. Otro penal, pero en contra. Tomó la pelota el chileno Iván Morales, que abrió el pie derecho para disparar hacia el palo izquierdo del arco de Insfrán, y el Mono se estiró bien al ras del césped para despejar la pelota a un costado.

Después de horas dubitativas, Insfrán se reafirmó en el arco: en las redes los hinchas triperos celebraron su atajada y mostraron su apoyo, criticando la decisión que amagó tomar Orfila. El DT uruguayo se fue echado en el cierre del primer tiempo por su actitud enfática al reclamar.

Nelson terminó siendo la figura del encuentro porque con su acción sostuvo aquel gol de Torres y permitió a Gimnasia volver a la victoria, en este caso vital para darse unos días de respiro, sin mirar tan abajo. El arquero de 30 años dejó en claro lo que sintió: “Antes de hablar... ay, no puedo hablar... de lo futbolístico... La verdad es que estoy muy contento por este triunfo. No estábamos pasándola bien. Es un momento muy duro. Este triunfo es de todo el grupo, que siempre tira para adelante. Es un plantel de guerreros. Y también es para la gente de Gimnasia, que en todos los partidos como local está con nosotros”, declaró, con lágrimas y la voz algo quebrada.

“Sí, se habló de mí. Ése es un párrafo aparte del que no voy a hablar. Creo que ayudó a ganar. Estoy muy contento por este hermoso grupo, más allá de que no se nos estaban dando los resultados. Hoy quedó demostrado que estamos todos juntos hasta el final”, cerró el arquero del conjunto ganador.

Una patada karateka en el 0-0 en San Juan

San Martín es otro de los equipos que juegan con la presión de la zona baja. Es el más comprometido por la posibilidad de descender, en el fondo de la tabla anual y en el de la de los promedios. Y el triunfo sigue costándole, aunque juegue en Cuyo. Este sábado protagonizando un apagado 0-0 contra Instituto.

Lo más impactante se vio a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando fue expulsado Nicolás Watson, autor de un planchazo volador a un hombro del uruguayo Emanuel Beltrán. Las inmediatas disculpas no lo salvaron y el juez Sebastián Martínez no dudó de mostrarle la tarjeta roja directa. Pese al momento delicado del cuadro verdinegro, se trató de su primer expulsado en el Clausura.