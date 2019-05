Cristian Malaspina, presidente de Argentinos

La previa del partido entre Boca y Argentinos Juniors, no arrancó en paz. Cristian Malaspina, presidente del bicho, fue acusado de golpear a un empleado de UTEDYC junto a un dirigente del club.

Lo que habría sucedido es que quien estaba encargado de la seguridad del túnel para ingresar a la cancha le exigió a Malaspina que para ingresar a realizar el reconocimiento del campo de juego se ponga una pechera, es por eso que el Presidente y el dirigente de la institución de La Paternal habrían agredido a golpes al empleado llamado Luis Cruz.

Desde Argentinos dicen que hubo una discusión de palabras y no se trató de un hecho de violencia, pero desde el otro lado cuentan que el empleado de seguridad tuvo que ser trasladado al departamento médico por los golpes recibidos y ya habrían hecho la denuncia correspondiente.

El presidente de Argentinos Juniors habló con TyC Sports sobre lo sucedido y dijo: "Es una locura que digan que yo agredí a alguien, lo desmiento totalmente. Sí es cierto que cuando quise entrar al campo de juego me pidieron que me ponga una pechera. Fui al vestuario y me puse una", afirmó Malaspina. Y además agregó: "Jamás le pegaría a alguien, yo no me comporto así. Me parece muy injusto que me ensucien y lo desmiento totalmente", cerró el principal dirigente de Argentinos que contó que se enteró de la denuncia por un llamado de su familia.