Deportivo Madryn venció por 3-1 a San Martín de Tucumán como local en la Primera Nacional

Deportivo Madryn venció por 3-1 a San Martín de Tucumán como local, en un partido de la jornada 26 de la Primera Nacional. Para Deportivo Madryn los goles fueron marcados por Germán Rivero (a los 7 minutos), Luis Silba (a los 37 minutos) y Diego Crego (a los 48 minutos). Para San Martín de Tucumán el gol fue marcado por Martín Pino (a los 64 minutos).

En la próxima fecha, Deportivo Madryn se medirá con Tristán Suárez, mientras que San Martín de Tucumán tendrá como rival a Alvarado.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.