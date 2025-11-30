LA NACION

Deportivo Madryn vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el segundo ascenso a primera división

Se miden en el estadio Estadio Abel Sastre de la ciudad de Puerto Madryn; hay VAR y un un juez internacional

Estudiantes de Río Cuarto derrotó a Deportivo Madryn por 2 a 0 en la ida de la final por el segundo ascenso a primera; este domingo se juega el desquite en la Patagonia
Se define el segundo de los ascensos que otorga la Primera Nacional del fútbol argentino. En la Patagonia, Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el desquite de la final. Los cordobeses ganaron 2 a 0 en la ida, como locales y si pierden por un tanto de diferencia, lograrán ascender. Por su parte, el equipo de Puerto Madryn debe ganar por dos goles de diferencia para llevar la serie a penales. Si gana por una ventaja de tres, estará en la próxima temporada en primera división. En caso de que esto no suceda, será el equipo riocuartense el que suba a primera división. El árbitro es Facundo Tello y en el VAR está Nicolás Lamolina.

Deportivo Madryn tendrá su segunda posibilidad para subir de categoría en esta temporada. El Aurinegro cayó en la definición por el primer ascenso el pasado 11 de octubre ante Gimnasia de Mendoza, que luego del 1 a 1 en el tiempo regular y en el suplementario, ganó 3 a 0 en la tanda de penales y logró ascender.

Los de la Patagonia debieron disputar los playoffs para volver a llegar a esta final. Esto, fue en un contexto de espeso, producto de una seguidilla de controversias, junto con las sospechas por ayudas arbitrales y el favoritismo de la AFA que se acumularon a lo largo del torneo y se intensificaron en el reducido.

En cuartos de final, se le dio por ganado 3-0 el partido suspendido ante Gimnasia de Jujuy, luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara amenazas en el entretiempo y suspendiera el partido. En semifinales, el duelo ante Morón terminó envuelto en escándalo: una falta discutida generó el único gol del encuentro y desató una batalla campal con los jugadores visitantes enfrentados con la policía: hubo golpes, expulsiones y gas pimienta. En medio del caos, Deportivo Madryn avanzó por ventaja deportiva tras el 1-1 global. Aquella tarde, el árbitro fue Pablo Echavarría.

Del otro lado está Estudiantes de Río cuarto, que llegó a esta instancia luego de finalizar segundo en la zona B de la Primera Nacional. De este modo tuvo que jugar el reducido por este segundo ascenso que ofrece la categoría. En octavos eliminó a Patronato, en cuartos dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta y en semifinales derrotó a Estudiantes de Buenos Aires. Este domingo buscará su tercera oportunidad (perdió dos definiciones en 2020) de obtener el ascenso a primera, categoría en la que estuvo en los Campeonatos Nacionales de 1983, 1984 y 1985. Su rival, Deportivo Madryn, nunca jugó en la A.

