Deportivo Maipú venció por 2-1 a Deportivo Madryn como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Deportivo Maipú venció por 2-1 a Deportivo Madryn como local, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. Para Deportivo Maipú los goles fueron marcados por Mirko Bonfigli (a los 41 minutos) y Lucas Faggioli (a los 77 minutos). Para Deportivo Madryn el gol fue marcado por Facundo Giacopuzzi (a los 68 minutos).
En la próxima fecha, Deportivo Madryn se medirá con Los Andes, mientras que Deportivo Maipú tendrá como rival a Alvarado.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
