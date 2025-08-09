Deportivo Morón venció por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto como local en la Primera Nacional

Deportivo Morón venció por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto como local, en un partido de la jornada 26 de la Primera Nacional. Para Deportivo Morón los goles fueron marcados por Ivo Constantino (a los 7, 76 minutos). Para Estudiantes de Río Cuarto el gol fue marcado por Javier Ferreira (a los 79 minutos).

En la próxima fecha, Deportivo Morón se medirá con CA Talleres Remedios de Escalada, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tendrá como rival a Estudiantes Caseros.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.