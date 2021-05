Despedida. Brasil: así fue el último partido de Luis González, el futbolista argentino más ganador detrás de Lionel Messi

A pesar de haber sido avisado, Andrés Merlos parece un tanto sorprendido por tener que detener el partido de Copa Sudamericana entre Athletico Paranaense y Aucas, de Ecuador, apenas pasados los tres minutos de juego. El portugués Antonio Oliveira, joven técnico del equipo brasileño, no necesita ni pedirlo; el cambio está cantado. Es la última función del número tres rojinegro, Lucho González, el jugador argentino con más títulos (29) detrás de Lionel Messi (37). Aunque en el estadio Joaquim Américo Guimaraes no hay nadie para verlo, miles de hinchas del Furacao aplauden frente a la pantalla, probablemente de pie. Tal vez llorando un poco.

En la inmensidad del estadio de Athletico Paranaense, Lucho González se retiró del fútbol profesional. gentileza

Como homenaje al “3”, durante el #LuchoDay, como lo definió el club en las redes sociales, el futbolista emblema se transformó en escudo. En el pasillo de los abrazos, mientras se va reemplazado por Christian -quien marcó el primer gol de la goleada 4-0 y se lo dedicó al capitán-, al volante de 40 años se le esfuman más de dos décadas de profesionalismo por los botines. Mira hacia las tribunas desiertas que dan a las calles Brasilio Itiberé y Buenos Aires, le apunta al cielo como buscando a papá Oscar, intenta no llorar. Lo ovacionan los suyos, los ajenos, los árbitros y un grupo reducido de privilegiados testigos.

Criado en Parque Patricios, Luis Oscar González debutó en Huracán el 29 de abril de 1999. En marzo de este año, firmó un contrato de corta duración con Athletico, con vencimiento fijado para el 31 de mayo. La intención de ambas partes, futbolista y club, era poder cerrar el vínculo en un estadio con hinchas. “Confieso que me entristece que no estén los hinchas en este momento tan importante, quería retribuirles algo de todo lo lindo que me hicieron sentir en estos años”, se descargó Lucho. “Pasó todo muy rápido. Todavía no cae la ficha. Hace un rato estaba debutando en Huracán y recién jugué mi último partido, con Athletico Paranaense”, dijo ante las cámaras de la TV oficial del club brasileño, en su última declaración como futbolista.

Con la camiseta 3, Lucho González va camino a los vestuarios luego de disputar su último partido como futbolista profesional. gentileza

Más allá de la cuestión contractual, el cuerpo del exvolante de Huracán, River Plate, Porto (Portugal), Olympique de Marsella (Francia) y Al-Rayyan (Qatar), además de la Selección Argentina, no aguanta más. “No fue una decisión difícil de tomar, porque empezás a ver que el físico ya no acompaña como antes y los chicos corren mucho. Estoy contento por terminar mi carrera acá, en un club que me abrió las puertas y con el cual me identifico mucho”, había dicho Lucho González poco después de firmar el que, sabía, sería su último contrato.

Lejos del protagonismo futbolístico que supo tener desde que llegó a Athletico Paranaense, el 16 de septiembre de 2016, cuando el club aún se llamaba Atlético Paranaense (sin la hache), la última temporada de El Comandante (así lo bautizaron en Portugal, donde es ídolo de Porto) estuvo más vinculada a su papel fuera de la cancha.

La autoridad de González en el club rojinegro no se limita apenas a los vestuarios, sino que se extiende por los pasillos del moderno estadio Joaquim Américo (también conocido como Arena da Baixada), donde todos lo respetan -rozando la exageración-, y retumba en el centro de entrenamientos do Cajú, donde el argentino fijó residencia, por propia elección, cuando llegó a Brasil. “Las instalaciones son excelentes, mejor que cualquier hotel y así puedo conocer rápidamente a todos”, se justificó aquella vez.

Capitán del equipo en la primera conquista internacional de Athletico y líder absoluto en la campaña que los llevó a quedarse con la Copa de Brasil, Lucho ejerció de “profesor” para varias camadas de jóvenes talentos que surgieron de las inferiores del club del sur brasileño. Ese perfil de liderazgo siempre fue ejercido desde el ejemplo y nunca desde la imposición. Llegar primero al entrenamiento y, equipado con su kit matero, irse entre los últimos, se hizo rutina; casi sin quererlo, en Curitiba se ganó el amor incondicional de los hinchas del Furacao y el respeto de los rivales, Coritiba y Paraná Clube.

Entre la pila de títulos acumulados, el hijo mayor de Oscar y María Teresa nunca cumplió el sueño de jugar en Racing, club del cual es un fanático declarado y al que solía alentar desde las tribunas del Cilindro junto a su padre. Lo que tampoco debe haber planificado mientras gastaba las suelas en las calles de Parque Patricios (jugando al fútbol y a las bochas, su otro deporte de infancia) es la admiración que se ganó, particularmente, en dos ciudades donde se habla portugués, pero con diferentes acentos: Porto, en Portugal, y Curitiba, en Brasil. “Sé que el plan de Lucho es ser técnico y creo que le va a ir muy bien, porque es un motivador nato. Me gustaría que dirija a Porto, para tenerlo más cerca”, dijo Maximiliano González, hermano de Luis, que vive en la ciudad costera del noroeste portugués.

Sin embargo, Maxi tendrá que esperar para cumplir su deseo, porque la dirigencia de Athletico Paranaense ya le encontró un lugar a El Comandante en el área técnica del club. Aún no se oficializó el cargo que el argentino ocupará específicamente, pero sí se sabe que comenzará con las categorías juveniles y tendrá algún tipo de participación en la coordinación del plantel profesional.

Parece ser el lugar adecuado para la nueva etapa de Lucho, quien recientemente compró una casa en Curitiba. “Lucho decidió retirarse acá y se va a quedar con nosotros, actuando en la estructura técnica. Después veremos bien cuáles son sus funciones, pero lo queremos en casa”, explicó Paulo Autuori, histórico entrenador brasileño, que actualmente ocupa el cargo de Director de Fútbol en Athletico Paranaense.

😄🌪️ Hoje eu tô só com esse sorrisão do Lucho.

Boa sexta-feira!



📸 José Tramontin/athletico.com.br #VamosFuracão pic.twitter.com/ejkt07tsZV — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 28, 2021

El ahora exfutbolista sabe que su experiencia en la cancha no será suficiente para la próxima etapa, por lo cual decidió no dejar su nueva carrera librada al azar; para ello, está tramitando el Curso B (para categorías juveniles) de la Confederación Brasileña de Fútbol y, a la par, completa el curso de DT en la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti. “Lo que viví como jugador puede ayudar, pero sé que la de técnico es una profesión muy exigente”, explicó el campeón olímpico en Atenas con la selección Argentina de Marcelo Bielsa, en 2004. “El mejor técnico que tuve”, destacó, sobre el coach de Leeds United.

A pesar de que es difícil definir cómo será su perfil fuera de la cancha, algunos de los que lo conocen identificaron sus características. “Le van a salir canas rápidamente, pero no tengo dudas de que le irá bien porque es un profesional de valores muy claros, un líder nato”, opinó Tiago Nunes, actual entrenador de Gremio, en entrevista con el portal Umdois, de Paraná. Juntos, Nunes y González ganaron la Copa Sudamericana 2018, la J.League/Conmebol 2019 y la Copa de Brasil 2019. Además, Lucho también fue campeón del torneo Paranaense 2020 con Athletico.

Rivales desde inferiores, Andrés D’Alessandro y Luis González se hicieron amigos cuando se encontraron en River, en 2003. Al igual que Lucho, el Cabezón también dejó su huella en el sur brasileño, más precisamente en Internacional de Porto Alegre, destino al que posiblemente volverá tras su retiro. “Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y nuestra amistad continúa intacta a pesar de que somos muy diferentes. Él es muy tranquilo, pero cuando tiene que decir algo, se hace respetar”, contó el actual jugador de Nacional, de Montevideo. “Creo que en su nueva etapa le puede dar mucho al club, sea como dirigente o como técnico”, agregó D’Alessandro.

Con los abrazos de sus compañeros, los de ahora y los de siempre, admirado, cobijado en el cariño de varias hinchadas, con sus 818 partidos y 138 goles a cuestas; así se retira Lucho González, en silencio, fiel a su estilo. “Cuando mis nietos me pregunten, les voy a contar que fui un jugador con mucha suerte, un tipo que siempre dependió de sus compañeros. Y puedo decir que tuve los mejores”, sostuvo emocionado, poco antes de tenderse en el pasto de un estadio casi en penumbras, donde se quedó solo durante varios minutos, saboreando el adiós.

Los 29 títulos de Lucho González

11 con Porto: Liga Portuguesa (2006, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013), Copa de Portugal (2006 y 2009) y Supercopa (2006, 2012 y 2013).

6 con Olympique de Marsella: Ligue 1 (2010), Copa de la Liga (2010, 2011 y 2012) y Supercopa de Francia (l2010 y 2011).

4 con Athletico Paranaense: Copa Sudamericana (2018), J.League / Conmebol (2019), Copa de Brasil (2019) y Campeonato Paranaense (2020).

4 con River: Torneo Clausura (2003 y 2004), Copa Libertadores (2015) y Copa Suruga (2015).

2 con la Selección Argentina: Preolímpico (2004) y Juegos Olímpicos (2004).

1 con Al-Rayyan: Segunda División de Qatar (2015).

