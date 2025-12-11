Qué dijo Soledad Pastorutti luego de que una exvedette la acusara de querer seducir a su marido

En la última edición de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti esperaba revalidar su título de bicampeona. Para lograrlo, como cada una de las temporadas del reality de Telefe, la cantante fue eligiendo meticulosamente a los miembros de su equipo y decidiendo, de manera criteriosa, a quiénes quería mantener hasta las últimas instancias. Uno de esos concursantes fue Lucho González, un galleguense de 40 años con voz grave y ciertos tics de intérprete de rock de finales del siglo pasado.

Si bien González estuvo a punto de llegar a la final, Pastorutti decidió seguir apostando por la talentosa cantante de tangos, de 19 años, Milagros Amud, que se lució en la gran final con una exquisita versión “Se dice de mí”. Y, como ocurre en el ciclo desde sus inicios, el ganador resultó un varón, en este caso Nicolás Behringer, del team Luck Ra, seguido por Alan Lez, del equipo de Lali.

Sin embargo, a meses de haber concluido el programa, el nombre que comenzó a sonar fuerte en los medios es el de González, y no precisamente por cuestiones artísticas. El cantante es pareja de la exvedette Vanesa Carbone, y fue precisamente su esposa quien, a principios de diciembre, desató un escándalo que tuvo gran repercusión en las redes y en los programas de espectáculos de la tarde: acusó a Soledad de haber querido seducir a su marido.

En sus historias de Instagram, la ex de Ricardo Fort y Carlos Tévez, compartió un extenso texto que sorprendió a sus seguidores: “Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar de la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo”, comenzó expresando.

Y continuó: “No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar. Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez. Lo más grave, dichas delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer”.

“Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiese sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso", disparó Carbone. E indicó: “Un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado”.

Luego, detalló: “Frases como ‘Yo amo a Lucho’, ‘Estoy enloquecida con Lucho’, ‘Duermo con frazada de Lucho’... Y también, digamos que mi hija terminó padeciendo situaciones desagradables a causa de esta mujer. Por eso, celebro que mi esposo no se subió al show mediático que pensaban armar, ni yo tampoco dije nada, para que pudiera continuar. Preferí cuidar a mi hija, a mi esposo, a mi familia en silencio”.

“Ahora, a vos te digo: con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero”, concluyó Carbone, que es recordada por muchos por un violento cruce con Marcela Tauro en Intrusos.

Si bien en un principio la popular cantante decidió guardar silencio, al menos públicamente, este jueves fue abordada por varios cronistas y, fiel a su estilo natural y frontal, no tuvo reparos en responderle a la exvedette. “No sé qué flasheó”, comenzó explicando, con una sonrisa. Y agregó: “Pero nada me sorprende en este mundo de hoy”.

Soledad Pastorutti junto a Luck Ra, Luciana Gattas, Lali, Nicolás Occhiato y Ale Sergi Adrian Diaz Bernini

Cuando le preguntaron cómo se enteró de las acusaciones, la intérprete de “A Don Ata” se rio y reveló: “Estaba mirando la tele con mi marido, y veo el titular. Y dijimos: ‘Bueno, no pasa nada’. Cuando las cosas no son verdad, no hay que darles importancia”. Y para dar por concluido el tema, pidió: “Hablemos de otra cosa, que el fin de todo eso fue, justamente, que se hablara del tema”.

Los cronistas, de todos modos, quisieron saber si la acusación le había dolido y si tenía pensado iniciar acciones legales por difamación contra Carbone. “No me dolió, porque lo que no es verdad, no duele. Y no perdí ni un minuto en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida y en mi carrera. Me quedo con eso. No hubo nunca ni un mensaje ni un llamado telefónico con ellos porque no tengo relación”.

Para el final, uno de los periodistas le recordó la amenaza de Carbone, de ponerle “el poncho de sombrero”. Entre risas, la popular artista respondió: “Lo voy a intentar. A lo mejor, queda bien”. Y, poniéndose seria, sumó, haciendo referencia a su larga trayectoria despejada de escándalos: “No, fuera de joda, no hay que caer en estas situaciones, porque lo importante es otra cosa. Yo soy de la idea de que cuando algo no es cierto, no hay que darle entidad. Yo hace 30 años que... No. No voy a hablar de mi currículum. Ya lo conocen”.