Después del escándalo por el supuesto “tocamiento íntimo” de una jugadora a otra en Espanyol vs. Barcelona: “Que esto no vuelva a suceder”

El plantel femenino del Espanyol de Barcelona defendió este viernes a su compañera Daniela Caracas, quien padeció un supuesto tocamiento de sus zonas íntimas en el clásico de Barcelona por parte de la defensora Mapi León. Las futbolistas reclamaron que algo así “no vuelva a suceder” por el bien del fútbol femenino. La jugadora del conjunto blaugrana, por su parte, niega los hechos.

“Queremos mostrar nuestro absoluto apoyo a nuestra compañera Daniela Caracas, que es una excelente profesional. Estamos totalmente de acuerdo con el comunicado del club y sobre todo, por el bien del fútbol femenino, esperemos que esto no vuelva a suceder”, aseguró la capitana del equipo, Carol Marín.

La mediocampista valenciana tomó el micrófono y fue la voz al vestuario, acompañada por el resto de capitanas: Lice Chamorro, Judit Pablos y Ainoa Campo. Fue la primera vez que las jugadoras blanquiazules hablaron de lo sucedido en el clásico, imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Sí respondió de inmediato el Espanyol, en un duro comunicado de condena a lo visto el fin de semana pasado. “Desde el RCD Espanyol de Barcelona, queremos mostrar nuestro total descontento y condena a unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo. Se trata de una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida”, aseguró la entidad sobre un gesto (el de León sobre Caracas) que “vulnera la intimidad” de su jugadora.

No obstante, la jugadora del Barcelona Femenino Mapi León negó la acción en un comunicado difundido en sus redes y en los medios del club blaugrana. “En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: ‘¿Qué te pasa?’. No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello. Insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia”, dijo la futbolista aragonesa.

JUGADORA MARÍA PILAR LEÓN pic.twitter.com/IuVhdJNfB5 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 10, 2025

Y continuó: “En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca. Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo. Se ha generado un ruido y una polémica alrededor de mi nombre que sólo busca dañar mi imagen y principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos”. El comunicado finalizó de esta manera: “Me encuentro muy disgustada y decepcionada, y es por eso que me reservo el derecho de emprender acciones legales contra quien pretenda aprovechar este lance del juego para perjudicarme y seguir difamando sobre pruebas infundadas”.

Dolors Ribalta, directora de fútbol femenino del Espanyol, aseguró que el club tiene una postura firme respecto a lo ocurrido y en una entrevista con Radio Marca comentó: “Nosotros tenemos muy claro lo que ha pasado. No hay más ciego que el que no quiere ver. Daniela está en shock y el club lo que ha hecho desde el primer momento es protegerla”.

El Espanyol reiteró el apoyo para la futbolistas colombiana y según explicó Ribalta, el club sigue de cerca el tema: “Es una situación que se sale de lo normal. Creo que todo el mundo está un poco consternado. Lo único que tenemos claro es que la jugadora tiene que estar tranquila”, expresó la directora de fútbol femenino de Espanyol. Las consultas para la dirigente acerca de si considera que este hecho se trató de una agresión sexual, resultaron inevitables y Ribalta evitó hacer un juicio de valor al respecto: “No soy yo quien debo poner la etiqueta, las imágenes son claras. Nuestra jugadora está sufriendo una situación que no favorece para nada al deporte”.