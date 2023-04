Diablito Echeverri: las gambetas del crack de River que juega en el Sub 17, se divierte, marca goles y potencia al fútbol argentino

escuchar

Belisario Suárez, un experto en caricaturas, es el responsable. Veía seguido, a través de una ventana, las gambetas de un zurdo habilidoso, a quien apodó el Diablo, entre fantasías que no eran tan habituales en el club Destroyers, de Santa Cruz de la Sierra. Para los especialistas, Marco Antonio Etcheverry, que hoy tiene 52 años, es el jugador más importante de la historia de Bolivia. Además, el más exitoso: fue campeón en Bolívar, Barcelona de Guayaquil, Colo Colo, América de Cali y hasta en DC United, cuando la MLS era una ilusión óptica.

“Me hubiese gustado jugar en Independiente, por su estilo de juego. Tuve varias oportunidades, pero no se dio. Siempre fui feliz con la pelota... y el idilio con la gente era hermoso”, le contó a LA NACION, años atrás. En nuestro medio, los apodos hereditarios se replican a través de los años. Sin embargo, este caso es curioso: Claudio Echeverri no tiene t ni finaliza con y su apellido, pero el espejo eclipsa. Tiene 17 años, juega en River, deslumbra al mundo al servicio de la selección en el Sudamericano Sub 17 y, tal vez lo más importante, juega con una sonrisa. Pícara, de esas que deslumbran. Ese dato no pasa desapercibido en Europa, en donde algunos atrevidos ya lo comparan con Lionel Messi. Nadie sabe hasta dónde llegarán sus gambetas, sus goles: el futuro no está escrito. En el mientras tanto, se ríe: uno de los detalles centrales de la vida.

Este jueves, el seleccionado se impuso sobre Perú, en el juego y en el resultado: venció por 3 a 0 en Guayaquil, no deja puntos en el camino y se garantizó un lugar en la segunda etapa del certamen. Es el único seleccionado que ganó todos los encuentros. Echeverri marcó dos. Uno mejor que el otro. No es nueva su explosión: los que saben de jóvenes promesas lo conocen desde los 11 años. Ni la escuela primaria había terminado.

El Diablito causó impacto desde un torneo que la categoría 2006 de River disputó en Italia. El pichón de crack se lució con un total de nueve goles, incluidos cuatro tantos y una asistencia frente a Juventus. Nacido en Resistencia, comenzó su aventura en las inferiores del club Deportivo Luján, en Villa Río Negro, en la Liga Chaqueña, pero desembarcó en River en 2017. El entrenador Gustavo Fermani no dudó en convocarlo para integrar el equipo que disputó el Venice Champions Trophy.

En el torneo juvenil jugado en Venecia, vistió la camiseta número 8, y marcó nueve goles, en un certamen en el que River cayó en las semifinales, luego de conseguir triunfos sobre rivales como Lugano de Suiza (3-2), Juventus (6-1), Ajax (3-1) y otra vez Lugano (4-1), en el duelo por el tercer puesto. Una de las primeras medidas de Martín Demichelis fue a disfrutar de la reserva, en la que el joven, diestro y cerebral, hábil y veloz , juega como un enganche moderno. Y lo suscribió rápidamente: está en la extensa nómina de la Copa Libertadores. Y todavía no debutó en primera.

Ya firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2026 y cuenta con una cláusula superior a los 20 millones de dólares . En las últimas horas, ante semejante impacto, en River están pensando en actualizar el importe. Se habla de unos 50 millones... y todavía no debutó en primera. En la última fecha FIFA participó de un entrenamiento junto a los campeones del mundo. A Angel Di María lo impactó: “Estuvo bastante picante, lo estuvimos viendo y tiene mucho para dar. Es lindo que el cuerpo técnico traiga jugadores más chicos para poder disfrutar de los más grandes también y más en este momento tan lindo que estamos viviendo”.

A los 16 años debutó de manera oficial en la Reserva, en octubre del 2022 y convirtió un tanto en la victoria contra Patronato en el River Camp; en la temporada siguiente se convirtió en una pieza habitual en la segunda categoría del fútbol argentino.

Al ver que varios equipos importantes de Europa tenían en la mira al chaqueño, en diciembre pasado la dirigencia decidió blindarlo al firmarle un contrato como futbolista profesional hasta el 31 de diciembre de 2025 con una cláusula de salida millonaria.

Tiempo atrás, el chico reveló que sus ídolos son Lionel Messi y Juan Fernando Quintero. Y, lógicamente, jamás vio jugar al Diablo original, al menos en directo, ya que nació 12 años después del Mundial de los Estados Unidos 1994. “Llegué a River cuando tenía 10 años, era muy chiquito. Siempre trato de estar contento, de pasarla bien”, contaba.

Tres goles y la misma cantidad de asistencias en tres encuentros en Ecuador despertaron el interés en algunos emisarios de Europa. El diario Sport, por ejemplo, le dedicó una nota: “El 10 bendecido por Messi”. Cuando encontró a la Pulga en Ezeiza, no dudó en sacarse una fotografía, que luego inmortalizó en las redes sociales: “Sueño cumplido”.

Tiene otros Echeverri, desde ya. Que seguramente se irán cumpliendo.