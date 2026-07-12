Dibu Martínez arengó al plantel antes de enfrentar a Suiza: “Lo único que les pido...”

El arquero de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, arengó a sus compañeros en el túnel del Estadio Kansas City, en la previa del cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El futbolista de Aston Villa alentó a los jugadores de la Scaloneta y les pidió que “jueguen con el corazón”.

El enfrentamiento ante el conjunto europeo se siente con intensidad desde antes de que el árbitro dé la orden de inicio, mientras en la otra llave espera Inglaterra. En ese contexto, el arquero de la selección animó a sus compañeros para salir al terreno de juego con la frente en alto.

“Vamos, muchachos. Solo eso pido, lo único. Juguemos con el corazón”, gritó Martínez que se encontraba en la fila detrás de Lionel Messi, el capitán del seleccionado.

¿ASÍ O MÁS CLARO?



La arenga del Dibu Martínez previo al ingreso de Argentina en el estadio de Kansas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DxVfe2Dji9 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

En el túnel que da al estadio también se vivió una imagen tierna. Cuando los jugadores llegaron para armar la fila, un grupo de niños -que salen a la cancha con los futbolistas- se acercó al capitán de la selección argentina y a sus compañeros. El rosarino les devolvió el saludo con una sonrisa y uno de los chicos le respondió: “Te amo, Messi”.

"TE AMO, MESSI"



Uno de los niños que acompaña a los jugadores de Argentina le dijo a Lionel lo que todos sentimos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/okjwOhkQ4D — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Asimismo, la euforia de la selección argentina también se trasladó al campo de juego. Los jugadores de la Scaloneta cantaron el himno a puro pulmón, a minutos de enfrentar a Suiza en un duelo clave por la permanencia en la Copa del Mundo 2026.

EL GRITO SAGRADO



El himno de Argentina reinó en todos los rincones del estadio de Kansas antes del partido vs. Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ogq6guwJe3 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Martínez, por su parte, fue uno de los más autocríticos de la selección argentina, que logró avanzar de ronda a pesar de sufrir en los partidos ante Cabo Verde y Egipto. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llegó a tiempo extra en 16avos y dio vuelta el cruce de los octavos en los minutos finales, lo que encendió cuestionamientos de los hinchas.

En ese sentido, el arquero se reprochó que recibió muchos goles en tan pocas ocasiones de gol que tuvieron los rivales de la vigente campeona y dijo que su rendimiento está por debajo de lo que se espera del él. Después del 2 a 0 [contra Egipto] la vi negra. La verdad que sentí un poco como que no pude ayudar a nadie. Y esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca la tuve acá en la selección. Pienso que ya va a llegar mi momento”, señaló el arquero en una nota a Tyc Sports.

Sin embargo, más tarde, realizó una publicación en sus redes sociales en la que se mostró optimista de cara a las fases finales de la competencia. En una de las fotos que subió se lo ve abrazando a Facundo Medina y a José Manuel López, y replicó una publicación de Gerónimo Rulli con él en la que manifestó: “Vamos, hermano. Un partido más cerca”.

Hasta el partido por los cuartos de final, Martínez recibió cinco goles, uno ante Jordania y dos ante Cabo Verde y Egipto, aunque la selección argentina se encuentra invicta, ya que ganó los cinco partidos que disputó.