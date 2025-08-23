Dibu Martínez, de la decepción por el fallido pase a Manchester United a una vuelta con derrota

Una semana atrás, Emiliano Martínez no había jugado en la primera fecha de la Premier League porque adeudaba una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en la última jornada de la temporada anterior, frente a Manchester United, en la que fue su primera tarjeta roja en 212 partidos en Aston Villa. Debutó este sábado y le quedó un sabor amargo por la derrota 1-0 de visitante ante Brentford.

El gol que recibió Dibu fue tras una carambola desafortunada, ya que le había tapado el mano a mano al delantero Dango Ouattara, pero la pelota rebotó en el defensor Matty Cash, volvió a dar en el cuerpo del arquero de la selección argentina y le cayó a Ouattara. El gesto de desconsuelo de Dibu era elocuente.

En una acción posterior, Martínez no llegó a controlar una pelota aérea en un córner que terminaba en el segundo gol de Brentford, pero el árbitro cobró foul por la carga de un delantero.

Cuando resta una semana para el cierre del libro de pases, Dibu no verá cumplida su expectativa de ser transferido a Manchester United. Consideraba que era el momento de cerrar un exitoso ciclo de cinco años en Aston Villa, al que llevó a la Champions League en la temporada pasada. Salvo un cambio radical, que no se vislumbra, seguirá en el equipo de Birmingham, donde tiene contrato hasta 2029.

Manchester United solo ofreció una contratación en préstamo, posibilidad rápidamente desechada por Aston Villa por el costo político que significaría ante sus hinchas desprenderse de uno de los puntales del equipo sin una debida compensación económica. Las pretensiones por el pase se ubicaban en torno a los 50 millones de euros.

Las inversiones de Manchester United fueron destinadas a reforzar el ataque, con el desembolso de 276 millones de euros por Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. Sorprendió que no fuera de manera más decidida por Dibu Martínez, teniendo en cuenta que André Onana cometió varios errores en la temporada pasada y continúa recuperándose de una lesión. En la primera fecha atajó el turco Altay Bayindir, responsable de la derrota 1-0 frente a Arsenal. En los últimos días trascendieron gestiones por el belga Senne Lammens, arquero de Royal Amberes.

En la caída contra Brentford, el media-punta argentino Emiliano Buendía ingresó a los 16 minutos del primer tiempo por el lesionado Boubacar Kamara. El entrenador Unai Emery no quedó conforme con Aston Villa, que aún no ganó en dos jornadas: “Perdimos porque en los primeros 20 minutos no jugamos con la intensidad necesaria. Luego se nos dificultó la remontada. Una vez que se cierre el mercado de fichajes, aclararemos todo. Mi mensaje es mantener la calma, seguir adelante con el trabajo que estamos haciendo, manteniendo una mentalidad firme”.

Gran triunfo de Tottenham

Con Cristian Romero -designado capitán esta temporada y el contrato recientemente renovado hasta 2029-, Tottenham le dio continuidad a su buen arranque de Premier League con una importante victoria sobre Manchester City. Brennan Johnson abrió el marcador tras un contraataque y João Palhinha -uno de los refuerzos de este mercado- puso el 2-0 tras un grosero error del arquero James Trafford, que le dio un pase comprometido a Gavi.

Trafford llegó en este mercado, procedente de Burnley, mientras en estos días se resuelve si se incorpora Gianluigi Donnarumma, que el viernes se despidió en el Parque de los Príncipes tras el desacuerdo con los dirigentes de Paris Saint Germain por la renovación de su contrato y de que Luis Enrique pidiese la contratación del arquero Lucas Chevalier. El brasileño Ederson, guardavalla titular del City desde 2017, negocia su salida a Galatasaray.

Arsenal goleó 5-0 al ascendido Leeds. El sueco Viktor Gyökeres, contratado por 65,8 millones de euros desde Sporting Lisboa, marcó dos tantos, al igual que el defensor Jurrien Timber; Bukayo Saka completó el triunfo. El triunfo de Arsenal quedó un tanto ensombrecido por las lesiones de Martin Odegaard (en un hombro) y Saka (en un tendón de la corva).

En otros partidos de este sábado, Bournemouth venció 1-0 a Wolverhampton y Burnley a Sunderland por 2-0. En el cotejo más destacado de este domingo, Liverpool, defensor del título, visitará a Newcastle.