Dibu Martínez fue reemplazado en el entretiempo en Crystal Palace vs. Aston Villa, por la Premier League

Emiliano “Dibu” Martínez encendió la alarma sobre su estado físico este miércoles otra vez. El arquero fue titular en la visita de su equipo, Aston Villa, a Crystal Palace por la fecha 21 de la Premier League, pero no pudo salir a jugar el segundo tiempo por una lesión en la pierna izquierda. El encuentro concluyó 0-0.

En un primer tiempo en el que sacó al tiro de esquina con un manotazo el único remate al arco que tuvo el local, un zurdazo cruzado de Brennan Jonhson, Martínez no dio señales de vulnerabilidad. No obstante, al volver Aston Villa al campo de juego el marplatense ya no estaba y en su lugar apareció el neerlandés Marco Bizot, el arquero suplente.

La primera señal llamativa resultó que Dibu fue el primer futbolista de Aston Villa en llegar al vestuario. Apenas el árbitro marcó el final de la primera etapa, Martínez apuró el paso y, al trote, cruzó el campo a cierta velocidad, atípica, para meterse en el túnel.

¿MOLESTIA MUSCULAR? Así se fue el Dibu Martínez al ET en Crystal Palace-Aston Villa... ¡CORRIENDO!





Después de 15 minutos, junto a sus compañeros apareció Bizot, mientras el cartel electrónico advertía del reemplazo al argentino. Aquella imagen de su corrida hacia el vestuario, entonces, cobró mayor importancia. Todo era incertidumbre.

Hasta que aparecieron los primeros indicios. Apenas habían transcurrido dos minutos de la segunda etapa cuando el campeón del mundo en la selección argentina apareció caminando junto a dos asistentes del cuerpo médico a un costado del campo, camino al banco de suplentes. Estaba sereno, cruzó algunas palabras con alguien que le preguntó sobre su salida y le respondió de buen humor.

No obstante, algo era evidente: una bolsa de hielo rodeaba sus gemelos izquierdos. Así llegó a sentarse junto a sus compañeros, a mitad de camino entre la preocupación por el futuro inmediato en su equipo, que tiene una seguidilla de partidos por múltiples torneos, y la reiteración de hechos similares que puede causar preocupación en el cuerpo técnico de la selección, a cinco meses del Mundial. No se sabe aún, desde luego, la magnitud de esa molestia.

¿EXPLICÓ POR QUÉ SALIÓ? Dibu Martínez fue reemplazado por Marco Bizot en el ET de Crystal Palace vs. Aston Villa y luego se lo vio caminando por el costado de la cancha.





Un mes atrás, ante Brighton y también por la Premier League, Dibu iba a ser titular y realizó el calentamiento, pero cuando Aston Villa salió a jugar el partido Bizot ocupó el arco, dado que Martínez había sentido una molestia.

En una temporada en la que parecía que se había despedido del club y finalmente se quedó, el arquero no tuvo una pretemporada óptima y fue al banco de suplentes en los primeros partidos, acumuló ausencias por un golpe y lesiones en una pantorrilla y la espalda. Por ese motivo no fue convocado a cuatro juegos, la mayoría en diciembre.

¿Qué le pasó al Dibu Martínez? El argentino, con hielo tras el primer tiempo entre Crystal Palace y Aston Villa en la Premier League: fue reemplazado.





Incluso, en octubre pasado, Dibu sufrió un pequeño desgarro en esa zona, aunque igualmente jugó en esas condiciones para su equipo días después y participó de los amistosos con la selección argentina.

En las próximas horas se develará el alcance de la gravedad de la lesión y si es posible que el DT, Unai Emery, lo tenga en cuenta para el sábado próximo, cuando Aston Villa visite a Tottenham, también por el torneo inglés. En principio parece poco probable, más allá de la tranquilidad que transmitía Martínez mientras seguía el juego desde fuera.

