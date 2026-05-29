El saludo con IA del embajador inglés a los argentinos de la Premier: “No se iba a perder la oportunidad”

El embajador de Reino Unido en Argentina, David Cairns, publicó este viernes un curioso saludo hecho con inteligencia artificial para los cinco jugadores argentinos de la Premier League convocados por Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Son cinco los integrantes de la Selección Argentina que juegan actualmente en la Premier League de Inglaterra. Y el embajador no se iba a perder la oportunidad de ir a saludarlos uno por uno (y también a uno muy especial que jugó allí hace 20 años…)”, expresó la cuenta de la Embajada británica en la Argentina.

El video del embajador hecho con IA

En el video, hecho con IA y acompañado por el tema de Blur Song 2 –inmortalizado en el videojuego Fifa ‘97–, se ve al embajador con la camiseta albiceleste y un aspecto sonriente visitando a los argentinos que juegan en Inglaterra: Enzo Fernández (Chelsea), Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester UNited) y Alexis McAllister (Liverpool).

Con todos se cruza en distintos entornos de la cultura de ese país y de cada equipo particular: canchas de fútbol, el puente de Chelsea sobre el río Támesis y The Cavern Club, la posada de Liverpool que inmortalizara The Beatles.

“Todas las imágenes de este video fueron creadas con inteligencia artificial… pero con mucho respeto y cariño humanos”, se aclara en la publicación.

El posteo de le Embajada británica en la Argentina

Por último, hay un saludo con el propio Scaloni, que en 2006 jugó en el West Ham United.

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