Dibu Martínez subastó los guantes que usó en la final del Mundial Qatar 2022 en 45 mil dólares por una causa benéfica

A medida que la indumentaria deportiva, en particular las prendas usadas por los profesionales en partidos, van tomando cada vez más valor entre los coleccionistas, los últimos años han visto un alto crecimiento en el interés de las subastas para quedarse con estos recuerdos. Tan solo en el último año han sido noticia las grandes cifras que comandaron camisetas utilizadas por el basquetbolista Michael Jordan (10,1 millones de dólares), el futbolista Diego Armando Maradona (9,2 millones) y el rugbier Gareth Edwards (281 mil), números récord en cada uno de sus deportes.

La indumentaria más reciente en entrar en esta tendencia tiene muchísimo significado para la historia reciente del fútbol argentino. Se trata, nada menos, de los guantes que utilizó Emiliano Martínez en la final del Mundial de Qatar, con los que venció en la tanda de penales para darle a la selección argentina su tercera Copa del Mundo. Pero a diferencia de los ejemplos anteriores, esta puja se realizó en colaboración con una organización benéfica, la Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA), y por una causa caritativa: los 45 mil dólares que recaudó la venta serán destinados a la sala de Oncología del Hospital Garrahan.

Los guantes de Emiliano 'Dibu' Martínez fueron subastados hoy por 45.000 dólares para recaudar fondos a beneficio de la sala de Oncología del Hospital Garrahan; el arquero participó de manera remota de la subasta, que fue conducida por Diego Korol

El arquero estuvo presente a través de Zoom en el momento de la subasta, que llevó el título “Guantes del Campeón” y fue conducida por Diego Korol. Allí, Dibu contó el motivo que lo llevó a tomar la decisión: “Cuando me dieron la opción de donar los guantes del Mundial, no lo dudé, es una buena causa para los chicos”, sostuvo Martínez, que también autografió las palmas de los guantes. “No es sólo fútbol y levantar la Copa del Mundo, sino ayudar y dar futuro a niños que no tienen posibilidad de lograrlo”, continuó.

Por su parte, el coordinador de la FuPeA, Jorge Kibudi, contó que fue el propio “Dibu” quien donó los guantes y tuvo la iniciativa de recaudar el dinero de su venta, y reconoció las “muchas otras actividades durante todo el año para ayudar a las salas del Garrahan y otros hospitales pediátricos” que realizan los jugadores de la actual selección argentina. Sobre el final de la subasta también apareció el director técnico Julio César Falcioni, ex arquero él, que felicitó a Martínez y señaló que su nieto “anda con la camiseta y dice que es el ‘Dibu’”.

Los guantes que sorteó Martínez, en detalle Telam

Al término de la iniciativa, Martínez se mostró muy contento con el resultado final: “Es algo de verdad hermoso, ojalá que se recaude y hagamos más cosas para juntar más, que no sea una sola vez”, aseguró emocionado el jugador de Aston Villa, en la Premier League inglesa, que luego agregó: “No se juegan finales del mundo todos los días, son especiales. Pero a un niño lo ayuda muchísimo más que a mí tener colgados (los guantes) en un cuadro en mi casa”.

😍 ¡El momento que cerró la subasta de los guantes de Dibu Martínez!



👏 Enorme gesto del arquero argentino con el Hospital Garrahan. Lo viviste en @DNewsOK con @diegokorol10. pic.twitter.com/YmWyrAnPD3 — DSports (@DSports) March 10, 2023

