Diego Maradona y Claudio Tapia, presidente de la AFA, compartieron un asado en Estancia Chica, donde se entrena Gimnasia. Crédito: @AFA

20 de septiembre de 2019 • 17:10

Claudio Tapia se hizo una escapada a Estancia Chica, el búnker de Gimnasia y Esgrima La Plata. El lugar en el que se entrena el equipo que dirige Diego Armando Maradona. Allí, con Gabriel Pellegrino, el presidente del club, de anfitrión, compartió una comida con el Diez y se sacó un par de fotos. Fue un "asado de reconciliación".

Si bien Tapia y Maradona no estaban peleados en público, el excapitán de la selección argentina había cruzado al presidente de la AFA hace un año, luego del Mundial de Rusia. "Vos tenés que empezar la casa por los cimientos. Y hoy la casa madre del fútbol es un desastre", había dicho luego de la eliminación del seleccionado argentino del torneo jugado en 2018. Además, había criticado a los dirigentes que habían ido a buscar al presidente de la AFA a Ezeiza después de la fallida campaña mundialista.

Diego Maradona, junto a Claudio Tapia (presidente de la AFA) y Gabriel Pellegrino (presidente de Gimnasia) en Estancia Chica.

En los últimos días, la AFA se distanció de la mayoría de los clubes de la Superliga, que saludaron a través de sus redes sociales el regreso de Maradona al país como entrenador de Gimnasia. La asociación no escribió un solo mensaje. Todo hizo pensar que el máximo dirigente del fútbol argentino y Maradona estaban peleados.

El tema apareció, incluso, en la conferencia de prensa en la que Maradona asumió como entrenador del Lobo. "No tengo problema. La verdad es esa, que no tengo ningún problema. Yo dije cosas que por ahí no cayeron bien", dijo Maradona en su presentación ante los medios. La imagen de hoy significa un nuevo punto de partida en la relación entre ambos.