Diego Maradona, muy duro contra Riquelme después del mensaje de Angelici

Maradona señaló a Riquelme, una vez más

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2019 • 15:48

Después de la controvertida conferencia de prensa de Daniel Angelici en Boca, el revuelo alrededor de la figura de Juan Román Riquelme se sigue extendiendo. Decidido a jugar en las elecciones del club en la lista que encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini, el ex número 10 recibe adhesiones y críticas. A este último grupo se agregó hoy Diego Maradona, otro símbolo de Boca.

En su cuenta de Instagram, fue lapidario: "Los dólares no pueden pesar más que las convicciones", escribió, en referencia a la insinuación que había hecho el actual presidente del club unas horas antes: que Riquelme le había pedido dinero para ser parte de la lista oficialista.

El posteo completo de Maradona dice: "Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones".

Más temprano, en la Bombonera, Angelici había cargado contra el exfutbolista. Lanzó una grave insinuación: "Ustedes saben lo que pasó con Riquelme. No voy a contestar lo que ustedes (los periodistas) ya saben. Lo que a lo mejor ni yo ni ustedes se animan a decirlo, sobre todo pensando en el hincha de Boca. Tal vez cuando termine la elección no tendría ningún problema. Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo", dijo.

La réplica de Maradona, que este jueves decidió seguir como DT de Gimnasia La Plata, llegó muy rápido. Su foco puesto sobre Riquelme es la continuidad de las diferencias que existen entre los dos desde hace una década. En los tiempos en que era el entrenador de la selección, hizo declaraciones respecto del nivel de Riquelme que generaron la renuncia del futbolista al equipo. "Yo lo quiero a Román de enganche, en los últimos veinte metros para marcar diferencia, con velocidad mental para habilitar a los delanteros y que llegue al gol, pero el otro día lo vi en la cancha de Boca y no sé si tiene problemas físicos o que, pero así no me sirve", dijo en marzo de 2009, unos meses después de haber asumido.

Otros tiempos: Riquelme y Maradona, a punto de abrazarse. Fue el día que la selección ganó la medalla de oro en Pekín 2008, con el 10 como símbolo y Diego en un rol de asesor del equipo técnico que comandaba Batista. Fuente: Archivo

Poco después, Riquelme decidió dejar de ser parte de la selección, a la que ya no volvió. Esas palabras de Diego habían resultado definitivas para sus pretensiones. Nunca volvieron a acercarse: "No escuché nada, no me interesa lo que diga, cuando habla cambio de canal. Mis amigos saben que no me pueden contar nada, así que no me interesa nada", se plantó en una entrevista con Fox Sports en 2017, por citar un ejemplo.

Ahora, la decisión de Riquelme de participar de las elecciones de Boca vuelve a ponerlos en veredas enfrentadas.