VIDEO: el increíble gol que se perdió Giuliano Simeone para Atlético de Madrid ante Arsenal, por la Champions League

En la definición del primer finalista de la Champions League, Arsenal logró destrabar un partido cerrado ante Atlético de Madrid y se metió en la final con un global de 2-1 en la serie. Los colchoneros tuvieron el empate en los pies de Giuliano Simeone con una oportunidad inmejorable para igualar la semifinal en el Emirates Stadium. El único gol fue de Bukayo Saka, para la victoria 1-0 para el conjunto inglés.

El desarrollo del primer tiempo mostró a un equipo dirigido por Diego Simeone replegado, con líneas muy juntas y una ocupación defensiva intensa cerca de su propia área. Giuliano cumplió funciones híbridas por la banda, con un retroceso constante, casi de lateral por momentos, mientras que Julián Álvarez, los dos argentinos desde el inicio, quedó como referencia ofensiva casi exclusiva en los intentos de salida.

La definición de Bukayo Saka, que aprovechó el rebote de Jan Oblak para marcar el primer gol del partido John Walton - PA

Arsenal asumió el protagonismo desde el inicio a partir de la tenencia y la circulación. El conjunto de Mikel Arteta buscó amplitud por las bandas y trató de encontrar espacios ante un bloque bajo que redujo los caminos hacia el arco defendido por Jan Oblak. Con paciencia, el local sostuvo la presión territorial y generó aproximaciones que exigieron a la última línea visitante.

La apertura del marcador llegó a los 44 minutos. Tras un remate de Leandro Trossard, Oblak dio rebote y Saka apareció en el área para empujar la pelota y abrir el marcador. El tanto desató el festejo en Londres y también en el banco de suplentes, donde Arteta celebró junto a su ayudante, Gabriel Heinze.

Con ese gol, el conjunto inglés pasó a dominar la serie por 2-1 en el global. Atlético de Madrid, que había logrado sostener el empate durante gran parte de la etapa inicial, quedó obligado a modificar su planteo de cara al segundo tiempo en busca de la igualdad que le permita volver a meterse en la discusión por un lugar en la final.

En el inicio del segundo tiempo, a los 51 minutos, se produjo la acción que alteró el eje del partido. Tras un cabezazo hacia atrás de William Saliba, la pelota quedó a merced de Giuliano Simeone dentro del área. El argentino controló con precisión y resolvió eludir al arquero con un toque por arriba hacia un costado, lo que dejó el arco libre. Sin embargo, en el momento de la definición no remató de primera y, en el intento posterior, falló el contacto con la pelota. Gabriel Magalhães llegó a tiempo, impuso el cuerpo y despejó. La jugada, sin oposición del guardameta, representó el empate para Atlético de Madrid en una situación difícil de explicar.

Arsenal también quedó cerca del empate a los 65 minutos, con una acción que rozó lo insólito. Tras un centro del ingresado Piero Hincapié, Viktor Gyökeres apareció en el medio del área sin marca y con el arco a disposición para empujarla. Sin embargo, la pelota le quedó alta y no logró darle dirección: su definición se fue por encima del travesaño en una jugada que parecía resuelta para estirar la ventaja.

Antes de esa situación, el conjunto español había reclamado un penal en una ofensiva que tuvo como protagonista a Antoine Griezmann. El delantero francés definió, David Raya contuvo y, tras el rebote, volvió a intervenir dentro del área, donde recibió un pisotón de Riccardo Calafiori cuando intentaba enganchar. Ni el árbitro ni el VAR sancionaron la infracción, lo que generó protestas en el banco visitante. Pocos minutos después, fue reemplazado por el lateral ecuatoriano.

ATLÉTICO DE MADRID PIDIÓ PENAL POR ESTE PISOTÓN DE CALAFIORI A GRIEZMANN. ¿QUÉ TE PARECE?



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El resultado no se modificó en el tramo final y Arsenal selló la victoria que le permitió avanzar a la final de la Champions League con un global de 2-1. El equipo inglés capitalizó sus momentos y sostuvo la ventaja frente a un Atlético de Madrid.

La eliminación representa un golpe para el ciclo de Simeone, que estuvo cerca de revertir la serie, aunque quedó condicionado por las oportunidades desperdiciadas en el segundo tiempo. Del otro lado, el conjunto dirigido por Mikel Arteta aguarda por su rival en la definición, que surgirá del cruce entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain.

La victoria de Arsenal sobre Atlético de Madrid