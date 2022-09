Diego Simeone habló y tocó todos los temas: le mandó un mensaje directo a Rodrigo De Paul y elogió al River de Gallardo

Once años lleva Diego Simeone al frente de Atlético Madrid, algo atípico en un fútbol apegado a las urgencias y en el que no abundan los ciclos longevos. En ese lugar en el que disfrutó de cinco años como futbolista y en el que como director técnico llevó al colchonero a pelear mano a mano no solo con los dos poderosos de España (Real Madrid y Barcelona) sino con los europeos, allí el Cholo volvió a hablar. Y en medio de sus habituales declaraciones sobre la importancia de ganar antes que cualquier forma de juego, de la evolución del fútbol y de los entrenadores que mira, también dejó, entre otras cosas, el reconocimiento a Carlos Bilardo como un adelantado, elogios para el River de Marcelo Gallardo y un sugestivo mensaje para uno de sus dirigidos, que al mismo tiempo es pieza fundamental del seleccionado argentino: Rodrigo De Paul.

El Cholo tuvo especiales palabras para Carlos Bilardo, que lo llevó a la selección a finales de los 80. “Tengo muchas cosas de Bilardo, porque de los entrenadores que he tenido -siempre lo he dicho- es uno que me marcó muchísimo. En la época en la que vivíamos con el 4-3-1-2, él apareció con el 5-3-2, con cambios de posiciones, con laterales que atacan por dentro, algo que hoy cuando lo hace Guardiola muchos se sorprenden. Pero él ya lo hacía con Cuciuffo, con Giusti... Estuvo años luz adelantado a mucha gente. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor que los demás. Pero yo cuando empecé en el fútbol, a los 15, 17 años lo tuve a Bilardo. Y me generó el estímulo de mejorar y de ir en busca de lo que uno cree. Para mí, fue un adelantado”, dijo Simeone, en una entrevista con el programa F90, por ESPN.

Simeone dice que Bilardo es quien primero lo marco en su identidad como técnico PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Además, se encargó de puntualizar al título conseguido como técnico de Estudiantes, en 2006, como uno de los puntos altos de su carrera, junto con el obtenido en 2014 con Atlético Madrid, en la última fecha de LaLiga, en el Camp Nou, ante el poderoso Barcelona de Messi y compañía.

Sobre si se siente reconocido por sus méritos y logros en la Argentina, Simeone fue prudente y le restó importancia a la cuestión: “La búsqueda no es hacer algo para encontrar en el otro un reconocimiento. Uno lo hace para ser feliz con uno mismo y con la gente que me rodea. Si cuando viajás por el mundo, la gente te reconoce, es un halago. Pero no es determinante ”, afirmó.

Rodrigo De Paul, fundamental en la selección argentina, pero sin titularidad garantizada en Atlético de Madrid Instagram @rodridepaul

“En principio, juega mucho mejor de lo que jugaba yo y ve muchísimo mejor de lo que veía yo. No sé si tiene más gol que yo, eso lo podemos mirar”, dijo entre risas sobre De Paul, en una entrevista con el programa F90, de ESPN. A Simeone se lo consultó puntualmente por el mediocampista argentino, que todavía no tiene un lugar asegurado entre los titulares de Atlético Madrid, donde desde su llegada el año último ha ido alternando su participación.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"JUEGA MUCHO MEJOR QUE YO"



Divertida respuesta del Cholo Simeone sobre el rendimiento de Rodrigo de Paul.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyp4DP pic.twitter.com/pBhEebArVn — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 5, 2022

“Es un chico que, sobre todo en la selección argentina, tiene un lugar especial, un liderazgo ; no lo sé desde el vestuario, pero en lo futbolístico se ve. ¿Cómo lo gestionamos acá? Invitándolo a que conviva con esa búsqueda de lo que le pasa en la selección en el Atlético Madrid. Él venía de un equipo como Udinese, que es diferente, con otras búsquedas y objetivos. Y Atlético Madrid está más relacionado con lo que le pasa en la selección argentina, porque tenés que ganar siempre. Entonces, es más complejo, más difícil. El año pasado empezó muy bien, tuvo un pasaje intermitente en la mitad de la temporada y al final terminó siendo el futbolista que queremos. Un jugador con juego asociativo, que ve lejos, que ve cerca, que hace jugar bien a los demás y que lo necesitamos. Ojalá llegue de la mejor manera al Mundial. Pero que en el día a día acá, donde tiene compañeros que también son muy buenos en su posición, sepa competir .

River vs Gimnasia. 21/07/22 LA NACION/Mauro Alfieri

Simeone se refirió luego al fútbol argentino y habló del equipo que a su modo de ver mejor hace las cosas, River Plate, y de Marcelo Gallardo como un entrenador que según su óptica está haciendo una gran labor. “River juega bien, es uno de los que sigue queriendo despertar algo diferente, con mucha dinámica de juego. Marcelo está haciendo un trabajo extraordinario , porque es muy difícil sostenerse tantos años en River con la presión y la necesidad que implica. Y gestionar los cambios de generaciones y de jugadores... La verdad que River me gusta cómo juega”, destacó el Cholo.

#ESPNF90 ¿Cuál es el equipo argentino que le gusta a Simeone? El Cholo y su preferencia a la hora de ver el fútbol de nuestro país. pic.twitter.com/x5VsbdSaAe — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 5, 2022

Finalmente, Simeone ponderó la actualidad del equipo que dirige Lionel Scaloni, de cara a la Copa del Mundo, y exaltó el presente de los futbolistas que la integran: “La selección genera seguridad en ellos. Alegría y optimismo. Es lo que percibo de afuera. Tienen la seguridad que tiene que tener. Eso es un envión para el equipo y para el futbolista muy bueno”.