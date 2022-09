Mauro Icardi, el último “indeseable” del PSG: sin club, sin Champions y un destino de “segunda línea”

Mauro Icardi sigue entrenándose por separado, lejos del plantel principal del París Saint Germain (PSG), porque sabe hace semanas que no será tenido en cuenta por el DT Christophe Galtier y no fue convocado por sexta ocasión consecutiva desde que inició la temporada inicial. Con este aditamento, lógico ante la situación: no fue incluido en la lista de la Champions League, objetivo, obsesión y certamen que los parisinos iniciarán este martes.

El delantero argentino es el último “indeseable” en seguir en el club, de la extensa lista que elaboró Galtier al ponerse al mando del equipo (en reemplazo de Mauricio Pochettino). Los demás jugadores fueron encontrando clubes (se desprendió de 26). Icardi, sin embargo, rechazó ofertas de Italia, España y de Turquía. Sin embargo, esos dos primeros e hipotéticos destinos ya están cerrados. De manera que no estará en ninguna de las cinco ligas más importantes de Europa: Francia, España, Italia, Inglaterra y Alemania.

Mauro Icardi y sus tiempos de sonrisas en PSG ya son recuerdo; debe buscar nuevo destino Luca Bruno/Associated Press - New York Times

Los clubes turcos pueden incorporar hasta el 8 de septiembre y los lusos hasta el 22, quizás por allí podría recalar el rosarino, cuya situación es complicada porque tiene contrato vigente con PSG, hasta 2024 (o sea, hay que abonarlo). De esta manera, el ex capitán de Inter jugaría por primera vez en un certamen de menor jerarquía a los que acostumbró desde que explotó su carrera en el Viejo Continente.

Este martes, PSG tendrá un duro y exigente debut por la Champions League ante Juventus (con Ángel Di María y Leandro Paredes, hasta hace poco en la capital francesa), y en la nómina de ese torneo que desvela al conjunto que tiene a Lionel Messi, lógicamente, Icardi no entró. El peor escenario es que, de no arreglar en las próximas semanas con nadie, termine jugando en el equipo filial del club, equivalente a una tercera división.

Mauro Icardi y su esposa y representante Wanda Nara en Miami, mientras buscan nuevo club @mauroicardi

Mauro Icardi en PSG