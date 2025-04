Diego Simeone se defendió por la caída de Atlético de Madrid ante Las Palmas y apuntó a temas internos

Diego Simeone, el entrenador de Atlético de Madrid, lamentó la mala segunda mitad por parte de su equipo este sábado en la derrota por 1 a 0 contra Las Palmas, al fallar en el objetivo de hacer un tramo final “perfecto” para pelear por la liga de España. “Teníamos que hacer los números perfectos, esta vez desgraciadamente no lo hicimos. Hicimos un primer tiempo bastante correcto, con situaciones importantes. En el segundo tiempo, el partido empezó monótono, aburrido. No jugamos bien, no generamos lo que imaginábamos”, afirmó el director técnico argentino en la rueda de prensa.

Cholo fue consultado por la falta de intensidad de algunos jugadores. “Son 14 años estando en el club. Vamos a cuidar a morir lo que hemos construido, seguiremos buscando gente que trabaje. No es actitud; se jugó mal. Cuando uno juega mal no tiene posibilidades, no construye hacia adelante. Hice los cambios para otro camino, que no se encontró. No ha salido bien. Hay que mejorar la parte que se vio en el segundo tiempo”, sostuvo, concluyente.

“En este último tramo hemos sufrido más [en defensa]. Es una fase del juego que para nosotros es muy importante y necesitamos gente que interprete bien lo que necesitamos”, advirtió en otro pasaje del encuentro con periodistas.

Rodrigo Riquelme, resignado, luego de la derrota de Atlético en Las Palmas; el cuadro colchonero ya estaba fuera de la Champions League y de la Coipa del Rey. Quique Curbelo - EFE

Atlético de Madrid perdió debido a un gol anotado por Javi Muñoz en el tiempo adicional de la segunda mitad, frente a la pasividad de los dos defensores centrales, el uruguayo José María Giménez y el franco-español Robin Le Normand, y en una lucha cuerpo a cuerpo entre un favorito al título de campeón y una formación preparada para evitar la zona de descenso.

En un jugada que no implicaba mucha dificultad para despejar el balón, el ingresado Jaime Mata peleó junto a los dos zagueros pero Le Normand y Giménez estaban en otra sintonía y el ex futbolista Getafe aprovechó la ocasión. Por detrás del uruguayo corrió Muñoz para enviar un pelotazo suelto por entre las piernas de Jan Oblak, cuya salida quedó a medias.

Compacto de Las Palmas 1 vs. Atlético de Madrid 0

Todo Atleti se había quedado a medio hacer en el aburrido partido y ni siquiera el VAR lo salvó del apuro: no había fuera de juego porque Giménez había rozado el balón. Así, en el último suspiro del reloj, consiguió un triunfo de oro Las Palmas, que salió por ahora del área de descenso, con 32 puntos. El cuadro madrileño se estacionó en 63 unidades, casi despidiéndose de sus chances de cazar al líder, Barcelona, que suma 73 cuando restan 18 en juego.

Tres frases de Cholo

1) “Si teníamos alguna posibilidad de ganar la liga, teníamos que hacer los números perfectos. Hoy no lo hicimos. El arquero resolvió de la mejor manera las ocasiones de la primera parte. En el segundo tiempo el partido empezó monótono, aburrido, no hicimos lo que quisimos y el gol ejemplificó lo que se había visto”.

2) “No es actitud, es que jugamos mal. Yo hice los cambios para que el equipo encontrara otro camino, que no encontró. Otras veces los jugadores han estado bien cuando entran, y hoy no”.

3) “En el primer tiempo, bien. Pero en el segundo se jugó mal. Hay que mejorar. Estar en el Atlético es maravilloso y lo cuidaremos, como estos 14 años“.

Barça, todo lo contrario

Un rato antes sucedió una historia completamente diferente. De perder por 3 a 1 a terminar ganando por 4 a 3 con un penal en el último suspiro: en una tarde de emociones fuertes en Montjuic, Barcelona remontó ante Celta de Vigo y se afianza rumbo a la conquista de la liga lespañola.

El conjunto blaugrana se distancia provisionalmente en la vanguardia, con siete puntos más que los de su principal perseguidor, Real Madrid, que queda muy presionado con miras a su incómodo partido de este domingo ante Athletic Bilbao.

Resumen del éxito de Barcelona

“Gusta ganar este tipo de partidos. Ellos son un gran equipo, así que no es una sorpresa para mí haber tenido que sufrir tanto”, admitió Hansi Flick, el entrenador del elenco catalán.

