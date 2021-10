Diego Simeone se fue sin saludar y un periodista sacó de quicio a Jürgen Klopp

Dos entrenadores a los que les hierve la sangre. Estilos contrapuestos, pero con un temperamento que los define. Por eso en el final entre Atlético de Madrid y Liverpool, no resultó extraño que más allá de la victoria por 3-2 del conjunto inglés, las cámaras se quedasen con un desplante de Diego Simeone y los gestos de molestia de Jürgen Klopp. A pesar de un electrizante partido, con expulsiones y controversias por algunos penales, los entrenadores quedaron bajo las luces de las cámaras por sus reacciones. El Cholo por sus arranques de locura y el alemán por su carácter fuerte que lo desnudó ante la pregunta de un periodista.

Al final del encuentro, el Cholo Simeone, muy molesto por el resultado, se fue corriendo rumbo al vestuario. Klopp se acercó hasta el banco de los suplentes para saludar a su colega, pero se encontró con que el argentino no había querido hacerlo. El entrenador alemán mostró su enojo y se lo hizo saber a Nelson Vivas, el colaborador de Simeone, mientras lo saludaba. Klopp pretendió un gesto de cortesía, un saludo cordial, pero se quedó sin nada de eso.

Klopp trató de minimizar el asunto, pero se molestó muchísimo con un periodista que le preguntó si estaba enojado con Simeone por lo sucedido. “No soy tan idiota como para que me hagas esa pregunta. No estaba enfadado, para nada. Revisa las imágenes, si quieres hacer una noticia de eso, adelante. Sí quería darle la mano, él no quiso, estaba corriendo hacia el vestuario. Es una persona emocional y yo también”, le espetó al periodista que lo consultó.

Y siguió creciendo su malestar con el periodista: “Tú no eres una buena persona porque quieres hacer una historia sobre eso. Dices que estaba que estaba enojado ¿cuándo? Ahora estoy enojado con tu pregunta”, le dijo Klopp y dejó la entrevista.

Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3 🍿



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ — B/R Football (@brfootball) October 19, 2021

Después en la conferencia de prensa, sin el fastidio que le generó la consulta sobre el saludo con el entrenador de Atlético de Madrid, Klopp se permitió hablar sobre lo que no le gusta de la propuesta del entrenador argentino para con el equipo español: “Es su forma de jugar. Hay cosas que me gustan más y otras menos. Pero respeto muchísimo lo que hacen. Yo no podría hacerlo. No soy la misma persona que Diego. Yo no podría jugar de esa forma, pero él lleva aquí diez años con un éxito increíble. No juega al fútbol que me gusta a mí, sino el que le gusta a ellos. Y lo respeto muchísimo”.

Diego Simeone se refirió a este tema cuando estuvo en la conferencia de prensa. El entrenador argentino justificó su acción y explicó que no tiene problemas con su colega alemán: “Normalmente no saludo al entrenador después del partido porque no me gusta. Siempre hay un entrenador que está disconforme con lo que está pasando. Cuando lo vea (a Klopp), lo saludo. Sin problemas”.