Kylian Mbappé - Lionel Messi: la sociedad que empieza a dar frutos en PSG y la estrategia de los penales compartidos

Las victorias eliminan cualquier duda. Casi siempre. Y esta vez ni siquiera estuvo Neymar en la cancha. La relación entre Kylian Mbappé y Lionel Messi tuvo su versión más provechosa en los seis encuentros que llevan jugados en PSG. Se buscaron, se encontraron y entre los dos construyeron el dificultoso triunfo ante Leipzig por la Champions League (3-2).

Además de ser los autores de los tres goles, hubo un momento que se podrá señalar como un símbolo en la edificación de esta sociedad. Y que, una vez más, demuestra que el respeto del francés hacia Lionel Messi es sincero. A los 27 minutos del segundo tiempo, el francés Mohamed Simakan tumbó a Mbappé en el área. Una falta de principiante. Cuando se levantaba el atacante fue el que lo señaló a Messi para que tome el remate.

En ese momento, un pequeño gesto eliminó cualquier tipo de incomodidad. Si alguien cree que es una decisión simple, tal vez no esté evaluando la profundidad y sensibilidad que el asunto puede generar. Hay que tener en cuenta todo lo que está en juego en este tipo de situaciones.

Y para explicarlo, vale un pequeño “flashback”, para recordar que este mismo equipo vio cómo dos excelentes jugadores tuvieron que ser separados por no poder convivir en algo en apariencia insignificante en un deporte grupal. En 2017, Neymar y el uruguayos Edinson Cavani tuvieron una pelea pública durante un partido ante Lyon. Ambos querían ejecutar un penal y no dudaron en discutirlo acaloradamente en la cancha. Luego terminaron a los golpes en el vestuario.

La pelea de Neymar y Edinson Cavani en 2017, en un partido contra Lyon, por un penal AFP

La ejecución de los penales en un equipo pueden definir quién es el goleador al final de una temporada. En aquel certamen, Neymar terminó con 19 tantos y Cavani con 28. No jugaban juntos, competían entre sí para ser los líderes del equipo.

En este caso, la realidad es que a Mbappé no le cayó muy bien la llegada de Messi a PSG. Incluso la convivencia con Neymar (que es buena, pero tiene sus roces), es algo que lo pone a competir respecto de quién ocupa el cartel principal del equipo. Ambos tienen la ambición por ser elegidos alguna vez como el mejor del mundo. Y eso es muy difícil si se comparte espacio con estrellas con las que hay que dividir el protagonismo.

Lionel Messi y Kylian Mbappé; una comunión con la que PSG se siente cada vez mejor Christophe Ena - AP

No hay que olvidarse que hace apenas un par de semanas, Mbappé se enfureció contra Neymar porque no le pasaba la pelota. Luego, reconoció que hablaron y dejaron atrás la controversia. Pero... ¿cuándo puede volver a surgir un nuevo capítulos de celos y vanidades?

Mientras tanto, Mbappé hace todo lo posible para llevarse bien con Messi. Lo demuestra con palabras, pero también con gestos en la cancha. Acerca de la jugada en la que decidió cederle el penal, comentó: “Es normal, es respeto. Es el mejor jugador del mundo, es un privilegio que juegue con nosotros, siempre lo he dicho. Hay un penal, lo tira él, y punto. En la segunda, me dijo ‘patealo vos’. Ese fue el final, me lo dio y lo tomé”.

Lionel Messi y Kylian Mbappé en las principales portadas de Francia tras el triunfo de PSG sobre Leipzig

Para infortunio del francés, no ejecutó nada bien el segundo penal del partido con Leipzig, por lo que, por ahora, la eficacia favorece a Messi. ¿Será esa una razón para verificar la estrategia en los próximos partidos? ¿Será decisión de los jugadores o intervendrá Pochettino alguna vez? Interrogantes que tiene que resolver el equipo.

Lo que es seguro es que por la iniciativa de Mbappé nació la estrategia de los “penales compartidos” entre las grandes figuras de PSG. Y que lo haya determinado con ese gesto es, también, una posición muy inteligente del joven de 22 años. Messi pateó el primer penal, pero él fue el que tomó la decisión. También habla de su personalidad y liderazgo.

Y ya había dado muestras de altruismo cuando aceptó que es él quien debe sacrificarse en la marca para que su compañero “camine la cancha”, como suele hacerlo. “Hay una jerarquía establecida. Cuando tenés a Messi sabés que tiene que hacer un poco menos para estar más lúcido. Yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi camina la cancha. No tengo ningún problema. ¡Nada más y nada menos estamos hablando de Messi!”, explicó hace unas semanas en una entrevista con L’Equipe.

Lionel Messi y Kylian Mbappé FRANCK FIFE - AFP

Mbappé (22 años) lo asistió a Messi (34) en el segundo gol y le dejó patear el penal para dar vuelta el resultado, mientras que él ejecutó uno cuando el partido ya estaba casi definido. Y en el juego, su velocidad lo pone en situaciones de peligro en el área rival... pero en soledad. Muchas veces tiene que detenerse y ”entretener” el balón a la espera de que su compañero, 12 años mayor, llegue a la acción. También será un tema a ajustar en esta creciente sociedad.

Por ahora, los medios franceses se mostraron encantados con la conexión Messi-Mbappé. “Salvado por sus artistas”, tituló L’Equipe. En las victorias todo suele ser más agradable y sencillo. Claro que queda, todavía, hablar de un equipo que sigue sin jugar bien, lo que más debe preocupar a Mauricio Pochettino. Y, un detalle para nada menor. Todavía falta sumar a esta cooperativa a Neymar, que este martes faltó a la cita por una lesión en los aductores. Con él las rotaciones para los penales serán más largas. Los momentos de los partidos, los rivales y el valor de cada remate cuando se trate de instantes de mayor relevancia en la temporada, son variables que van a poner a prueba la fórmula. Pero ahora todo es alegría. ¿Quién necesita pensar en eso?