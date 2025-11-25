Diego Simeone sorprendió con una confesión antes del Atlético de Madrid - Inter por la Champions League

De cara al partido por la quinta fecha de la Champions League en el que este miércoles Atlético de Madrid recibirá al Inter de Milan en su estadio de la capital española, Diego Simeone dejó una sorprendente confesión sobre su futuro como director técnico.

Durante la conferencia de prensa, el actual DT colchonero fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a ese gigante del fútbol italiano, dada su reconocida simpatía con el equipo en el que participó como futbolista entre 1997 y 1999. Y fiel a su estilo, el Cholo no esquivó la respuesta y lanzó: “No es seguro, porque no dependerá de mí, pero en mi carrera como entrenador me veo dirigiendo al Inter algún día”.

Por lo pronto, Simeone está al frente del plantel del Aleti desde diciembre de 2011 en ese rol y en su trayectoria como futbolista dejó al conjunto español en su primer ciclo para seguir su camino en Inter, donde coincidió con Javier Zanetti, hoy vicepresidente del Neroazzurro, y el brasileño Ronaldo. En ese tiempo, además, ambos argentinos formaron parte de la selección que jugó en Mundial de Francia 1998.

Javier Zanetti y Diego Simeone, compañeros en la selección argentina y en Inter en la década del 90; ahora, rivales desde otro lugar

A la espera del juego de este miércoles, el DT del Atlético sabe lo que tiene por delante: “Inter es un equipo que juega muy bien, que tiene personalidad y tiene claro el patrón de ataque que posee. En la Champions hablan los números, juegan bien, saben lo que quieren y hay que llevar el partido a donde pensamos que le podemos hacer daño”. Hasta aquí, el conjunto italiano, en el que es capitán Lautaro Martínez, ganó todos sus partidos y está entre los punteros, mientras que su par español no tiene margen de error: apenas suma seis puntos, tras dos victorias y dos derrotas.

Asimismo, el Cholo se refirió a la derrota de su próximo rival el pasado fin de semana en el clásico frente al Milan. “Para un equipo como Inter perder el derbi es difícil, pero seguro que ha pensado plenamente en la Champions, donde perdió dos finales en poco tiempo. Es un equipo fuertísimo, un candidato a ganar la liga en Italia, y en la Champions a competir como lo viene haciendo”.

Diego Simeone mira con buenos ojos su llegada al puesto de DT en Inter de Milan en algún momento de su carrera como entrenador HENRY NICHOLLS - AFP

Y amplió: “El partido contra el Milan lo pude ver después de nuestro partido y propuso todo el tiempo. Tuvo situaciones, no pudo concretar lo que generó, pero pudo haberlo ganado. Milan aprovechó su oportunidad y defendió arropado, pero Inter se lo pudo haber llevado”.

En la memoria colchonera está la eliminatoria de octavos de final protagonizada por ambos conjuntos hace ya dos temporadas, en la que los dirigidos por Simeone remontaron la serie para que se decidiera en la tanda de penales. Fue en su favor, finalmente. Un precedente del que se agarran los locales para dar el salto y encauzar la clasificación directa a los octavos, de la que actualmente están lejos.

