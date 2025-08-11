Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025 tiene 16 pretendientes al título que compiten desde semana en los octavos de final con el objetivo de llegar al partido decisivo, programado para el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú; tal anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Dos de los clubes que superaron la etapa de grupos protagonizarán la final: River Plate, Racing Club, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield de la Argentina; Atlético Nacional de Colombia, Peñarol de Uruguay, Liga de Quito de Ecuador, Universitario de Perú, Libertad y Cerro Porteño de Paraguay; y Botafogo, San Pablo, Internacional, Palmeiras, Fortaleza y Flamengo de Brasil.

El recinto es propiedad de Universitario y tiene capacidad para albergar hasta 80.093 personas. Será la segunda vez que la capital peruana reciba el duelo decisivo del máximo certamen continental después de la edición 2019, la primera que se definió a partido único, en la que Flamengo derrotó a River 2 a 1 con dos goles de Gabriel Barbosa en tiempo adicionado. Rafael Santos Borré había abierto el marcador para un Millonario que acarició el bicampeonato y se quedó sin nada.

Ese encuentro se iba a disputar en Santiago de Chile. Sin embargo, la Conmebol la trasladó a Lima 18 días antes debido a que la capital del país trasandino atravesaba multitudinarias protestas violentas en sus calles por un aumento en las tarifas del metro, que dispararon un gran descontento generalizado.

Todas las finales de la Copa Libertadores a partido único

2019 - Flamengo 2 vs. River 1, en el Monumental de Lima.

vs. River 1, en el Monumental de Lima. 2020 - Palmeiras 1 vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro.

vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro. 2021 - Palmeiras 2 vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo.

vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo. 2022 - Flamengo 1 vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil.

vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil. 2023 - Fluminense 2 vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro.

vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro. 2024 - Botafogo 3 vs. Atlético Mineiro 1, en el Monumental de Buenos Aires.

Cronograma de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia).

Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Atanasio Girardot.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Morumbi.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil).

Ida: Jueves 14 de agosto a las 19 en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

River Plate (Argentina) vs. Libertad (Paraguay).

Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú).

Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Allianz Parque.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil).

Ida: Martes 12 de agosto a las 19 en el estadio Castelão.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 19 en el estadio José Amalfitani.

Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay).

Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay).

Ida: Miércoles 13 de agosto a las 19 en el estadio La Nueva Olla.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno.

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil).

Ida: Miércoles 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Maracaná.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Beira-Rio.

Los ganadores de los octavos de final avanzarán a los cuartos, programados para entre el 16 y 25 de septiembre. Las semifinales serán entre el 21 y 29 de octubre mientras que la definición a partido único tendrá lugar el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú; el escenario en el que Universitario es habitualmente local.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco cada uno), River Plate y Estudiantes de La Plata (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.