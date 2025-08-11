Llave de River en la Copa Libertadores 2025: así se juegan los octavos de final

Esta semana inician los cruces de eliminación directa de la Copa Libertadores 2025 con los octavos de final, en los que participarán cuatro clubes de la Argentina y uno de ellos es River Plate. El Millonario persigue su quinto título en la historia tras los conseguidos en 1986, 1996, 2015 y 2018 en Madrid ante Boca Juniors. La últma final que disputó fue en 2019 ante Flamengo y perdió 2 a 1.

El sorteo emparejó al conjunto de Marcelo Gallardo con Libertad de Paraguay. La ida será el jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio La Huerta de Asunción con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio y la revancha, siete días después en el Monumental.

El cuadro de la Copa Libertadores 2025 Canchallena

El elenco argentino definirá la serie como local porque fue líder de su grupo en la primera etapa. Comandó la zona B con 12 puntos gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates y está invicto en el certamen internacional. Sus rivales fueron Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador; y Universitario de Perú, que fue su escolta con ocho unidades.

El combinado guaraní, por su parte, integró el grupo D y fue segundo por detrás de San Pablo con 9 tantos -ganó dos duelos, empardó tres y perdió uno-. En su plantel cuenta con el defensor ex-River Robert Rojas y los históricos delanteros Oscar Cardozo y Roque Santa Cruz.

Libertad de Paraguay fue segundo en el grupo D en la primera etapa de la Copa Libertadores 2025 Jorge Saenz - AP

El cruce entre River y Libertad está en la parte alta del cuadro de la Copa Libertadores 2025, tal determinó el azar. Quien se imponga en la llave avanzará a cuartos y se medirá contra el vencedor del choque entre Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.

En semifinales, hipotéticos rivales son Atlético Nacional de Colombia, San Pablo, Botafogo de Brasil -último campeón del torneo- y Liga de Quito. En la definición, a partido único programado para el 29 de noviembre en Lima, Perú; el Millonario enfrentaría a alguno de los ocho clubes que competirán en los octavos de final en el otro lado del cuadro: Fortaleza de Brasil, Vélez Sarsfield, Peñarol de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay, Estudiantes de La Plata, Racing Club, Flamengo e Internacional.

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima AP

Calendario de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia).

Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Atanasio Girardot.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Morumbi.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil).

Ida: Jueves 14 de agosto a las 19 en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

River Plate (Argentina) vs. Libertad (Paraguay).

Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú).

Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Allianz Parque.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil).

Ida: Martes 12 de agosto a las 19 en el estadio Castelão.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 19 en el estadio José Amalfitani.

Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay).

Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay).

Ida: Miércoles 13 de agosto a las 19 en el estadio La Nueva Olla.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno.

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil).