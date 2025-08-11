Llave de River en la Copa Libertadores 2025: así se juegan los octavos de final

El Millonario enfrentará en octavos de final a Libertad de Paraguay con el objetivo de meterse entre los ocho mejores
- 4 minutos de lectura'
Esta semana inician los cruces de eliminación directa de la Copa Libertadores 2025 con los octavos de final, en los que participarán cuatro clubes de la Argentina y uno de ellos es River Plate. El Millonario persigue su quinto título en la historia tras los conseguidos en 1986, 1996, 2015 y 2018 en Madrid ante Boca Juniors. La últma final que disputó fue en 2019 ante Flamengo y perdió 2 a 1.
El sorteo emparejó al conjunto de Marcelo Gallardo con Libertad de Paraguay. La ida será el jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio La Huerta de Asunción con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio y la revancha, siete días después en el Monumental.
El elenco argentino definirá la serie como local porque fue líder de su grupo en la primera etapa. Comandó la zona B con 12 puntos gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates y está invicto en el certamen internacional. Sus rivales fueron Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador; y Universitario de Perú, que fue su escolta con ocho unidades.
El combinado guaraní, por su parte, integró el grupo D y fue segundo por detrás de San Pablo con 9 tantos -ganó dos duelos, empardó tres y perdió uno-. En su plantel cuenta con el defensor ex-River Robert Rojas y los históricos delanteros Oscar Cardozo y Roque Santa Cruz.
El cruce entre River y Libertad está en la parte alta del cuadro de la Copa Libertadores 2025, tal determinó el azar. Quien se imponga en la llave avanzará a cuartos y se medirá contra el vencedor del choque entre Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.
En semifinales, hipotéticos rivales son Atlético Nacional de Colombia, San Pablo, Botafogo de Brasil -último campeón del torneo- y Liga de Quito. En la definición, a partido único programado para el 29 de noviembre en Lima, Perú; el Millonario enfrentaría a alguno de los ocho clubes que competirán en los octavos de final en el otro lado del cuadro: Fortaleza de Brasil, Vélez Sarsfield, Peñarol de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay, Estudiantes de La Plata, Racing Club, Flamengo e Internacional.
Calendario de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia).
- Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Atanasio Girardot.
- Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Morumbi.
Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil).
- Ida: Jueves 14 de agosto a las 19 en el estadio Olímpico Nilton Santos.
- Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
River Plate (Argentina) vs. Libertad (Paraguay).
- Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco.
- Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.
Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú).
- Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.
- Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Allianz Parque.
Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil).
- Ida: Martes 12 de agosto a las 19 en el estadio Castelão.
- Vuelta: Martes 19 de agosto a las 19 en el estadio José Amalfitani.
Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay).
- Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo.
- Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda.
Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay).
- Ida: Miércoles 13 de agosto a las 19 en el estadio La Nueva Olla.
- Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno.
Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil).
- Ida: Miércoles 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Maracaná.
- Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Beira-Rio.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
Un dream team. Flamengo, el gigante a vencer en la Libertadores, con € 43 millones en refuerzos y la búsqueda de exRiver
Al detalle. Tabla Anual, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
¿Quién juega? El gran problema de la defensa de River: de los 8 en consideración, solo tres llegarán al 100% para la Copa
- 1
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 2
Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje
- 3
Boca - River juveniles: un gol de taco, muchos penales y un provocativo posteo de Antonio Barijo
- 4
Peñarol vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online