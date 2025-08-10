Once Caldas vs. Huracán, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 comenzarán el próximo martes 12 de agosto con el cruce de ida entre Once Caldas de Colombia y Huracán. El cotejo está programado a las 19 en el estadio Palogrande de Manizales y se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Ramón Abatti Abel, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 3.25 contra 2.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.95.

El conjunto cafetero accedió a los octavos tras eliminar en la reclasificación a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por un global de 7 a 0 -victorias 3 a 0 en la ida y 4 a 0 en la vuelta-. Su incursión en el certamen comenzó la primera ronda, previo a la etapa de grupos, donde se impuso a Millonarios de su mismo país 1 a 0. Ya en la zona F fue escolta de Fluminense con 12 puntos gracias a cuatro triunfos y dos caídas. En el Clausura de Colombia, en contrapartida, marcha penúltimo con apenas dos unidades en cinco encuentros porque igualó dos veces y perdió otras tres.

El Globo, en tanto, esperó rival en esta instancia gracias a que lideró la zona C con holgura: sumó 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos pardas y relegó por seis a América de Cali y Corinthians. La temporada del club del barrio porteño de Parque Patricios es muy buena, más allá de la habitual impaciencia de sus hinchas, porque fue finalista del Torneo Apertura -perdió la final con Platense 1 a 0- y en el Clausura está quinto en el grupo A luedo de vencer consecutivamente a Boca Juniors y a Tigre 1 a 0. Lo único negativo es que ya se despidió de la Copa Argentina.

Frank Darío Kudelka es el entrenador del Globo, que quiere meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana Sebastián Gueli - Dpto Prensa Huracán

La revancha de la serie será el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá vs. quien se imponga de Independiente del Valles y Mushuc Runa, ambos de Ecuador.