Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025 está en instancias decisivas con un puñado de clubes compitiendo por el ansiado título que se definirá en un partido único programado para el sábado 29 de noviembre en una sede que pasó a la historia por ser la primera en recibir la final a un solo encuentro: el estadio Monumental de Lima, en Perú.

El recinto es propiedad de Universitario, equipo que fue eliminado en octavos de final del presente torneo por Palmeiras, y tiene capacidad para albergar hasta 80.093 personas. Se trata de uno de los dos escenarios más importantes de esa ciudad, condición que comparte con el estadio Nacional que es el que habitualmente utiliza el seleccionado incaico.

El estadio Monumental de Lima volverá a albergar la final de la Copa Libertadores, como lo hizo en 2019 Shutterstock

Será la segunda vez que Lima reciba la final de la Libertadores después de la edición 2019, la primera que se definió a partido único, en la que Flamengo derrotó a River 2 a 1 con dos goles de Gabriel Barbosa en tiempo adicional. Rafael Santos Borré abrió el marcador para un Millonario que acarició el bicampeonato (el año anterior venció a Boca en Madrid) y se quedó sin nada.

Ese encuentro se iba a disputar en Santiago de Chile. Sin embargo, la Conmebol la trasladó a Perú 18 días antes debido a que la capital del país trasandino atravesaba multitudinarias protestas violentas en sus calles por un aumento en las tarifas del metro, que dispararon un gran descontento social generalizado.

Todas las finales de la Copa Libertadores a partido único

2019 - Flamengo 2 vs. River 1, en el Monumental de Lima.

vs. River 1, en el Monumental de Lima. 2020 - Palmeiras 1 vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro.

vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro. 2021 - Palmeiras 2 vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo.

vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo. 2022 - Flamengo 1 vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil.

vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil. 2023 - Fluminense 2 vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro.

vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro. 2024 - Botafogo 3 vs. Atlético Mineiro 1, en el Monumental de Buenos Aires.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco cada uno), River Plate y Estudiantes de La Plata (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.