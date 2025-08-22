Cómo salió River vs. Libertad, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

River eliminó a Libertad por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En el Monumental, en el partido de vuelta de los octavos, empataron 1 a 1 por los goles de Sebastián Driussi -R-y Robert Rojas -L-. Por este resultado y, por el 0 a 0 en la ida, la serie se definió por penales. Y allí, con Franco Armani como figura, el Millonario ganó 3 a 1 y avanzó de ronda: ahora espera por Palmeiras, que dejó en el camino a Universitario de Perú.

La tanda que definió la clasificación fue un desahogo para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que cortó una racha de seis años y ocho definiciones de este tipo consecutivas sin victorias. El alivio, sin embargo, se debe también al bajo nivel mostrado por el equipo. Todos en el plantel saben que están obligados a mejorar. Más aún porque en la próxima ronda se verá las caras con, probablemente, el mejor equipo del continente, al menos, en el último lustro.

El antecedente más reciente ante Palmeiras no le trae buenos recuerdos a River. Fue en las semifinales de la Libertadores del 2021, en una serie marcada por un gol anulado de manera polémica a Gonzalo Montiel en Brasil que sentenció la eliminación del Millonario. En aquella oportunidad, el conjunto brasileño ganó 3 a 0 como visitante y el club argentino hizo lo propio por 2 a 0 en Brasil, pero no le alcanzó y se despidió del certamen.

Así se jugaron los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia)

Ida: Atlético Nacional 0 - 0 San Pablo.

Vuelta: San Pablo 1 (4) - (3) 1 - Atlético Nacional.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil)

Ida: Botafogo 1 - 0 Liga de Quito.

Vuelta: Liga de Quito 2 - 0 Botafogo.

River (Argentina) vs. Libertad (Paraguay)

Ida: Libertad 0 - 0 River.

Vuelta: River 1 (3) - (1) 1 Libertad.

River Plate venció por penales a Libertad de Paraguay en los octavos de final de la Libertadores 2025 Manuel Cortina - LA NACION

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú)

Ida: Universitario 0 - 4 Palmeiras.

Vuelta: Palmeiras 0 - 0 Universitario.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil)

Ida: Fortaleza 0 - 0 Vélez.

Vuelta: Vélez 2 - 0 Fortaleza.

Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay)

Ida: Peñarol 1 - 0 Racing.

Vuelta: Racing 3 - 1 Peñarol.

Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

Ida: Cerro Porteño 0 - 1 Estudiantes.

Vuelta: Estudiantes 0 - 0 Cerro Porteño.

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil)