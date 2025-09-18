River vs. Palmeiras: resumen, goles y resultado del partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

En la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras derrotó por 2 a 1 a River en el Monumental y dio un paso importante de cara a la clasificación a semifinales. Los goles del Verdão, que fue ampliamente superior en el primer tiempo y terminó pidiendo la hora ante la arremetida del local, fueron convertidos por Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para el Millonario. La vuelta será el próximo miércoles en Brasil.

Fue un tiempo para cada uno. Pero la jerarquía del visitante durante los 45 minutos iniciales fue suficiente para que la victoria esté justificada. La falta de actitud le jugó una mala pasada nuevamente al conjunto riverplatense y pudo haberse ido al descanso con una desventaja aún mayor que el 2 a 0 parcial, pero Franco Armani le atajó un buen tiro libre a Andreas Pereira y Lucas Evangelista estrelló un cabezazo en el palo.

En el primer tiempo, a River le faltó actitud: sufrió en demasía y se fue al descanso 2 a 0 abajo Gonzalo Colini - LA NACION

River se despertó tarde, ya avanzado el complemento. La rebeldía necesaria para sacar el partido adelante se hizo presente con el cambio de esquema y el ingreso de Juan Fernando Quintero por Enzo Pérez. La línea de cinco que dispuso Marcelo Gallardo tras la buena prueba ante Estudiantes, por el Torneo Clausura, no estuvo a la altura. La vehemencia con la que atacó Palmeiras de entrada hizo que la idea del ‘Muñeco’ de jugar con carrileros adelantados para atacar con más hombres se transforme en una “falsa” línea de 6, con los cinco defensores muy retrasados y Enzo metido entre los centrales para intentar contrarrestar a los delanteros visitantes.

A la vista está: el plan de juego inicial no fue el adecuado. Es cierto que el primer gol llegó apenas comenzado el partido, a los 6′, algo que trastoca todo tipo de planteo. Pero también está claro que dicho tanto llegó por un error de la defensa. Pereira ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y, sorpresivamente, el paraguayo Gustavo Gómez, cabeceador nato, se desmarcó y quedó solo para abrir el marcador ante la tardía reacción de Armani.

Franco Armani tardó en reaccionar y Gustavo Gómez puso el 1 a 0 parcial para Palmeiras JUAN MABROMATA� - AFP�

El segundo tanto llegó luego de varias ocasiones desperdiciadas por el equipo dirigido por Abel Ferreira. A los 41′, el ‘Flaco’ López filtró un gran pase para Vitor Roque y el ex Barcelona definió al segundo palo, con una marca pasiva de Paulo Díaz y una floja respuesta de Armani en el uno contra uno, para estirar la ventaja e irse al descanso con una mesura evidente tras un primer tiempo casi perfecto.

Ya en la segunda mitad, el cambio actitudinal del Millonario llegó y el trámite del encuentro dio un giro de 180°. La diferencia, sin embargo, radicó en la calidad de los ataques y en la falta de efectividad de los delanteros. Sebastián Driussi se retiró lesionado a los 57′ y en su lugar ingresó Facundo Colidio quien, al igual que Maximiliano Salas y Miguel Borja, que entró a los 77′ justamente en reemplazo del ex Racing, no atacó con criterio.

Muestra de esto es que el descuento apareció en los pies de Lucas Martínez Quarta desde afuera del área y recién a los 89′, con un remate inatajable para Weverton. Cinco minutos antes, el propio arquero brasileño fue amonestado por una falta dentro del área a Gonzalo Montiel que, de no haber sido por una ínfima posición adelantada del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, hubiese sido penal.

¡GOOOL DE RIVER! ⚽️ Martínez Quarta de afuera del área y con la ayuda de un desvío descuenta sobre el final 🔴⚪️



88' | 🇦🇷 RIVER 1 - 2 PALMEIRAS 🇧🇷



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky 📺 pic.twitter.com/Yz5B7PiRiK — telefe (@telefe) September 18, 2025

La esperanza riverplatense de cara a la vuelta, programada para el próximo miércoles en el Allianz Parque de San Pablo, radica en que la diferencia en el marcador es de apenas un gol. “Me quedo con la expectativa del final. Un gol de diferencia nos deja con vida. Ellos mostraron respeto por nosotros en el segundo tiempo. El mensaje para el hincha es que estamos vivos. La reacción del equipo estuvo. Vivimos situaciones parecidas en otros momentos, pero eso fue otra historia: ahora hay que escribir una historia nueva”, afirmó Gallardo en conferencia de prensa.

Resumen River 1 - 2 Palmeiras