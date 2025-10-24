Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Nashville, por la MLS

El encuentro se disputa este viernes a las 21 (horario argentino) en el Chase Stadium de Florida; Lionel Messi sería titular en el local
Este viernes, desde las 21 (horario argentino), el Inter Miami de Lionel Messi, quien recientemente renovó su contrato hasta 2028 y sería titular, se enfrenta a Nashville en el marco del primer partido de la serie de cuartos de final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025. El encuentro se disputa en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por Javier Mascherano se clasificó a los playoffs tras quedar tercero en su zona con 65 puntos, misma cantidad que Cincinnati pero con un triunfo menos -el primer criterio de desempate-. Con Messi como figura absoluta y máximo anotador con 29 goles en 28 partidos, números con los cuales se quedó con la Bota de Oro, el conjunto floridano ganó 19 encuentros, empató ocho y perdió siete. Además, convirtió 81 tantos -el mayor registro en toda la MLS por amplia diferencia- y recibió 55.
Las Seis Cuerdas, por su parte, obtuvieron su boleto al finalizar en el sexto puesto de la tabla de posiciones. Acumularon 54 unidades al igual que Columbus Crew, equipo al que superaron por cosechar más triunfos (16 contra 14). De los 18 compromisos restantes, empataron seis y perdieron 12. En cuanto a la diferencia de gol, terminaron la etapa regular con un saldo de +13, producto de 58 tantos a favor y 45 en contra, de los cuales cinco los hizo Messi.
Inter Miami vs. Nashville: cómo ver online
El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.59 contra los 5.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Nashville SC. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.76.
Posibles formaciones
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez y Baltasar Rodríguez.
- Nashville: Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl.
