Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17 Qatar 2025

El DT Diego Placente, que viene de ser subcampeón del mundo con el Sub 20, citó a 21 jugadores; hay dos Europibes y varios futbolistas del plano local
La selección argentina Sub 17 disputará el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre. Según quedó diagramado en el sorteo, integra el Grupo D junto a Bélgica, rival del debut, Fiji y Túnez. De cara al certamen ecuménico el DT Diego Placente, que viene de ser subcampeón del mundo con el Sub 20, convocó a 21 jugadores, de los cuales apenas dos se desempeñan en Europa mientras que el resto juega en el fútbol local.
El arquero José Castelau y el delantero Can Armando Güner son los únicos de la lista provenientes del Viejo Continente (Europibes). El primero nació en Getafe, España, el 13 de enero de 2009 y ya tiene contrato profesional con Real Madrid. De padre argentino y madre española, lleva varios partidos como titular en la categoría Juvenil C del Merengue y en los informes sobre él se destaca su voz de mando, la capacidad para ordenar a sus defensores, la confianza que inspira y -dato no menor-, su soltura para jugar con los pies.
El otro nació en Alemania. Su padre es turco y su madre germano-argentina. Juega como extremo izquierdo en Borussia Mönchengladbach, club con el que tiene contrato hasta 2026, y su vínculo con la Argentina es por su abuela materna, que nació en este país. Ya tuvo participaciones en las selecciones Sub 16 y Sub 17 de Alemania y varios clubes desean contratarlo. Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas estarían interesados en sumarlo a sus filas y los medios turcos aseguran que “tiene la capacidad de jugar por ambas bandas, es muy versátil, veloz y con olfato goleador”.
Del plano local hay varios jugadores interesantes y dos de ellos aparecieron recientemente en la tradicional lista de 60 mayores promesas jóvenes de todo el mundo según The Guardian: Matías Satas (Boca) y Thomás de Martis (Lanús). Satas es defensor central y el capitán del Sub 17. “Defensor fuerte, zurdo y de 1,85 metro de altura. Bueno en el juego aéreo y capaz de anotar en pelota detenida”, lo describieron en el informe llamado “Next Generation” (“Próxima Generación”). El 9 del Granate, por su parte, fue el máximo anotador en el último Sudamericano Sub 17, acumula 11 tantos en 13 partidos en la selección juvenil, y ya debutó con la Primera de su club en Copa Sudamericana.
Uno de los grandes ausentes es Nicolás Marcipar, defensor central zurdo de Barcelona, quien integró diversas convocatorias del Sub 15 y el Sub 17 albiceleste bajo la conducción de Placente. Es hincha fanático de Unión de Santa Fe -sus padres, Javier y Muriel, nacieron en la capital provincial y desde allí emigraron a España-. Nacido en Castelldefels, España, se caracteriza por su liderazgo, sus pases largos y su polivalencia. Lo que no está claro es si su ausencia se debe a cuestiones futbolísticas o bien si el Barça optó por no cederlo.
Otras dos bajas importantes son las de Juan Cruz Meza (River) y Francisco Barido (Juventus). El volante del Millonario, hermano de Maximiliano, ya debutó en Primera y jugó varios partidos como titular este año. El talentoso 10 forma parte de la categoría Sub 17 de la Vecchia Signora y los medios italianos lo halagan con asiduidad: “Se trata de un enganche puro, que puede ir por las bandas y al que le encanta inventar pases inimaginables”, lo ponderan. “Su juego es un deleite para la vista. Es un líder técnico, que atrae la pelota y la maneja con una delicadeza que impresiona. Se anticipa a lo que va a pasar con su cabeza y se esfuerza siempre por hacer mejor al equipo”, afirman.
Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17
Arqueros
- José Castelau (Real Madrid)
- Juan Manuel Centurión (Independiente)
- Valentín Reigia (Argentinos Juniors)
Defensores
- Fernando Closter (Independiente)
- Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
- Simón Escobar (Vélez)
- Matías Satas (Boca)
- Mateo Martínez (Racing)
- Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
- Misael Zalazar (Talleres)
Mediocampistas
- Alejandro Tello (Racing)
- Santiago Espíndola (River)
- Felipe Pujol (Vélez)
- Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)
- Ramiro Tulián (Belgrano)
- Uriel Ojeda (San Lorenzo)
Delanteros
- Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)
- Felipe Esquivel (River)
- Thomas De Martis (Lanús)
- Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
- Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
