Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17 Qatar 2025

La selección argentina Sub 17 disputará el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre. Según quedó diagramado en el sorteo, integra el Grupo D junto a Bélgica, rival del debut, Fiji y Túnez. De cara al certamen ecuménico el DT Diego Placente, que viene de ser subcampeón del mundo con el Sub 20, convocó a 21 jugadores, de los cuales apenas dos se desempeñan en Europa mientras que el resto juega en el fútbol local.

El arquero José Castelau y el delantero Can Armando Güner son los únicos de la lista provenientes del Viejo Continente (Europibes). El primero nació en Getafe, España, el 13 de enero de 2009 y ya tiene contrato profesional con Real Madrid. De padre argentino y madre española, lleva varios partidos como titular en la categoría Juvenil C del Merengue y en los informes sobre él se destaca su voz de mando, la capacidad para ordenar a sus defensores, la confianza que inspira y -dato no menor-, su soltura para jugar con los pies.

José Castelau de Roa arquero de las inferiores de Real Madrid, jugará el Mundial Sub 17 x

El otro nació en Alemania. Su padre es turco y su madre germano-argentina. Juega como extremo izquierdo en Borussia Mönchengladbach, club con el que tiene contrato hasta 2026, y su vínculo con la Argentina es por su abuela materna, que nació en este país. Ya tuvo participaciones en las selecciones Sub 16 y Sub 17 de Alemania y varios clubes desean contratarlo. Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas estarían interesados en sumarlo a sus filas y los medios turcos aseguran que “tiene la capacidad de jugar por ambas bandas, es muy versátil, veloz y con olfato goleador”.

Del plano local hay varios jugadores interesantes y dos de ellos aparecieron recientemente en la tradicional lista de 60 mayores promesas jóvenes de todo el mundo según The Guardian: Matías Satas (Boca) y Thomás de Martis (Lanús). Satas es defensor central y el capitán del Sub 17. “Defensor fuerte, zurdo y de 1,85 metro de altura. Bueno en el juego aéreo y capaz de anotar en pelota detenida”, lo describieron en el informe llamado “Next Generation” (“Próxima Generación”). El 9 del Granate, por su parte, fue el máximo anotador en el último Sudamericano Sub 17, acumula 11 tantos en 13 partidos en la selección juvenil, y ya debutó con la Primera de su club en Copa Sudamericana.

Uno de los grandes ausentes es Nicolás Marcipar, defensor central zurdo de Barcelona, quien integró diversas convocatorias del Sub 15 y el Sub 17 albiceleste bajo la conducción de Placente. Es hincha fanático de Unión de Santa Fe -sus padres, Javier y Muriel, nacieron en la capital provincial y desde allí emigraron a España-. Nacido en Castelldefels, España, se caracteriza por su liderazgo, sus pases largos y su polivalencia. Lo que no está claro es si su ausencia se debe a cuestiones futbolísticas o bien si el Barça optó por no cederlo.

Otras dos bajas importantes son las de Juan Cruz Meza (River) y Francisco Barido (Juventus). El volante del Millonario, hermano de Maximiliano, ya debutó en Primera y jugó varios partidos como titular este año. El talentoso 10 forma parte de la categoría Sub 17 de la Vecchia Signora y los medios italianos lo halagan con asiduidad: “Se trata de un enganche puro, que puede ir por las bandas y al que le encanta inventar pases inimaginables”, lo ponderan. “Su juego es un deleite para la vista. Es un líder técnico, que atrae la pelota y la maneja con una delicadeza que impresiona. Se anticipa a lo que va a pasar con su cabeza y se esfuerza siempre por hacer mejor al equipo”, afirman.

Francisco Baridó, de Juventus, es uno de los grandes ausentes en la lista para el Mundial Sub 17

Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17

Arqueros

José Castelau (Real Madrid)

(Real Madrid) Juan Manuel Centurión (Independiente)

(Independiente) Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

Fernando Closter (Independiente)

(Independiente) Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Simón Escobar (Vélez)

(Vélez) Matías Satas (Boca)

(Boca) Mateo Martínez (Racing)

(Racing) Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas

Alejandro Tello (Racing)

(Racing) Santiago Espíndola (River)

(River) Felipe Pujol (Vélez)

(Vélez) Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)

(Newell’s) Ramiro Tulián (Belgrano)

(Belgrano) Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

(Borussia Mönchengladbach) Felipe Esquivel (River)

(River) Thomas De Martis (Lanús)

(Lanús) Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)