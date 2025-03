Dónde ver en directo online Brujas vs. Aston Villa, por la Champions League 2024-2025

Este martes, desde las 14.45 (hora argentina), Aston Villa, con la presencia de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el once inicial, visita a Brujas en el marco de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2024-2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el estadio Jan Breydel de Bélgica y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto belga es una de las grandes revelaciones en lo que va de la edición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Superó a Atalanta en la instancia de playoffs en una serie que terminó 5 a 2 gracias al triunfo 2 a 1 en Bélgica y a la victoria 3 a 1 en Italia. Además, en la primera ronda le ganó justamente a Aston Villa por la mínima diferencia gracias a una anotación de Hans Vanaken. En el plano local actualmente está segundo, a nueve puntos del líder Genk.

Los Villanos, por su parte, se clasificaron directamente a la instancia de octavos de final sin necesidad de pasar por un repechaje. Culminaron octavos con 16 unidades tras cosechar cinco triunfos (3 a 0 vs. Young Boys, 1 a 0 vs. Bayern Múnich, 2 a 0 vs. Bolonia, 3 a 2 vs. RB Leipzig y 4 a 2 vs. Celtic), un empate (0 a 0 vs. Juventus) y dos derrotas (1 a 0 vs. Brujas y 1 a 0 vs. Mónaco). En la Premier League, en tanto, no atraviesan un buen momento: se ubican décimos.

Brujas vs. Aston Villa: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes a las 14.45 (horario argentino) en Brujas, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Aston Villa corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.56 contra los 3.19 que se repagan por un hipotético triunfo de Brujas. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Aston Villa regresó a la Champions League en esta temporada tras varios años de ausencia

Posibles formaciones

Brujas : Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Hugo Vetlesen o Raphael Onyedika, Ardon Jashari; Chemsdine Talbi, Hans Vanaken, Christos Tzolis; y Ferrán Jutglà.

: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Hugo Vetlesen o Raphael Onyedika, Ardon Jashari; Chemsdine Talbi, Hans Vanaken, Christos Tzolis; y Ferrán Jutglà. Aston Villa: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Matty Cash o Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Axel Disasi, Lucas Digne; John McGinn o Boubacar Kamara, Youri Tielemans; León Bailey, Morgan Rogers, Marco Asensio; y Ollie Watkins.

