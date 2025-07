Dónde ver en directo online PSG vs. Real Madrid, por el Mundial de Clubes 2025

París Saint Germain (PSG) y Real Madrid se juegan este miércoles la clasificación a la final del Mundial de Clubes 2025. El partido entre ambos, correspondiente a la segunda semifinal, se disputa en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La transmisión televisiva está a cargo de DSports, el streaming de DAZN y el minuto a minuto de canchallena.com.

El combinado parisino se metió entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo tras derrotar a Bayern Múnich por 2 a 0. Los goles del equipo dirigido por Luis Enrique, que terminó con nueve jugadores en cancha por las expulsiones del ecuatoriano Willian Pacho y el francés Lucas Hernández, fueron convertidos por Desiré Doué y Ousmane Dembélé. Es su debut absoluto en el certamen ecuménico.

El ecuatoriano Willian Pacho, uno de los titulares indiscutidos de PSG, no estará ante Real Madrid por una suspensión STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Merengue, por su parte, dejó en el camino a Borussia Dortmund tras ganarle por 3 a 2. Los tantos del ganador fueron convertidos por Gonzalo García, Fran García y Kylian Mbappé; mientras que Maximilian Beier y Serhou Guirassy descontaron para el conjunto alemán pasados los 90 minutos reglamentarios. Es el máximo ganador de la historia del Mundial de Clubes, en sus formatos anteriores, con cinco títulos conseguidos en 2014 (2 a 0 vs. San Lorenzo en la final), 2016 (4 a 2 vs. Kahima Antlers), 2017 (1 a 0 vs. Gremio), 2018 (4 a 1 vs. Al Ain) y 2022 (5 a 3 vs. Al Hilal).

PSG vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO (de DirecTV), por su parte, podrán acceder a la señal televisiva de manera online. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DAZN.

En la previa del trascendental partido, Luis Enrique habló en conferencia de prensa y se refirió a la ilusión de ganar un nuevo título internacional al mando de PSG. “Fue un objetivo que nos marcamos cuando llegamos, hemos hecho historia. Y una vez que lo hemos hecho, se presenta la posibilidad de ganar un Mundial... pero para eso hay que pasar mañana (por este miércoles). Jugar contra el equipo más laureado del mundo, ser lo mejor posibles y pasar a la final. Ese es nuestro objetivo claro", afirmó. En contrapartida, quien no pudo dialogar con los medios fue Xabi Alonso, DT de Real Madrid, ya que se retrasó el vuelo que llevaba al equipo de Florida a Nueva York por una fuerte tormenta.

Luis Enrique, DT de PSG, ya sabe lo que es ganar un Mundial de Clubes: lo logró en 2015 con Barcelona ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones