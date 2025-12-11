Dos entrenadores, dos listas de convocados: la crisis en la selección de Camerún

A menos de dos semanas del inicio de la Copa Africana de Naciones (CAN), la selección de Camerún atraviesa una de las crisis más profundas de su historia moderna. Con una dirigencia, encabezada por la leyenda Samuel Eto’o, dividida, sin un entrenador reconocido por todos los actores del sistema y con dos listas de convocados enfrentadas, el equipo llega al torneo continental en Marruecos en un estado de caos e incertidumbre institucional.

El conflicto estalló el pasado 1° de diciembre, apenas 48 horas después de que Eto’o fuera reelegido como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot). Ese mismo día, el organismo anunció la destitución del técnico belga Marc Brys y su reemplazo por el local David Pagou, un entrenador camerunés de bajo perfil que desarrolló toda su carrera en clubes del medio doméstico. Sin embargo, la salida de Brys no fue aceptada por el propio implicado, quien se ampara en que su contrato sigue vigente y que solo el Ministerio de Deportes posee la potestad legal para removerlo formalmente.

La disputa escaló con rapidez y adquirió un tono inédito: apenas unas horas después del anuncio oficial de la Fecafoot, Brys decidió dar a conocer su propia lista de 28 convocados para la CAN, en abierta contradicción con la nómina publicada por Pagou. Su lista incluye a figuras históricas como André Onana (Trabzonspor), Vincent Aboubakar (Neftchi) y Eric Maxim Choupo-Moting (New York Red Bulls), todos ausentes en la convocatoria “oficial” presentada por la nueva conducción técnica.

“¿Cómo se puede disputar un torneo así sin un arquero de nivel mundial o sin Aboubakar? Son jugadores con carácter, que le plantan cara al presidente”, declaró Brys en diálogo con el medio francés RMC, en una crítica directa a la conducción de Eto’o y a las decisiones deportivas que emanan desde la federación.

El trasfondo del despido, según el extenso comunicado publicado por la Fecafoot, incluye once motivos que van desde “la negativa a asistir a reuniones de trabajo” hasta la “violación de los procedimientos establecidos en la organización de conferencias de prensa” y la “instigación a la desconfianza hacia la federación por parte de los jugadores”. A esto se suma el fracaso en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, una eliminación que minó aún más el respaldo institucional del técnico europeo.

El entrenador belga Marc Brys, en disputa con la federación de fútbol de Camerún AFP

El enfrentamiento entre Eto’o y Brys se remonta a abril de 2024, pocos meses después de la llegada del belga al banco camerunés. Desde entonces, la relación se deterioró de manera progresiva: designaciones paralelas, desconocimiento mutuo de decisiones técnicas y tensiones permanentes marcaron la convivencia. Incluso, en mayo de ese año, Eto’o llegó a conformar un cuerpo técnico alternativo liderado por Martin Ndtoungou Mpile, en un claro intento de desplazar al entrenador sin una desvinculación formal.

Un acuerdo transitorio alcanzado en octubre permitió que Brys continuara en funciones acompañado por asistentes locales. Sin embargo, el entendimiento duró poco. Tras ser reelegido como presidente, Eto’o decidió avanzar con la ruptura definitiva y oficializó a Pagou como el nuevo conductor del seleccionado. “Es una transición rápida y decisiva destinada a restaurar la estabilidad y la unidad dentro de la selección nacional”, argumentó el dirigente.

La designación incluyó también una reestructuración completa del área técnica, con nuevos coordinadores, asistentes y preparadores. Pero la simultaneidad de listas y la disputa por la legitimidad del cargo dejaron a Camerún con un cuerpo técnico dividido y sin liderazgo claro, justo en la antesala de un torneo clave para la historia reciente del país.

COMMUNIQUÉ FINAL DE LA SESSION DU COMITÉ D'URGENCE DE LA

FÉDÉRATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL TENUE LE 01ER DÉCEMBRE 2025 pic.twitter.com/tvFjSMzU3J — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) December 1, 2025

El efecto colateral: sin referentes en la lista oficial

La exclusión de figuras experimentadas generó gran revuelo dentro y fuera del vestuario. André Onana, de 29 años, ex arquero del Manchester United con 53 presencias en la selección y habitual titular en los últimos encuentros, quedó fuera sin explicaciones deportivas convincentes. Lo mismo sucedió con Aboubakar, histórico goleador y referente del equipo, y con Choupo-Moting, habitual en las convocatorias recientes. La única ausencia por lesión es la de André-Frank Zambo Anguissa, mediocampista del Napoli, quien sufrió una molestia muscular en el muslo izquierdo.

La lista presentada por Pagou se apoya en varios nombres nuevos, como Junior Dina Ebimbe, volante de 25 años del Eintracht Frankfurt cedido al Brest. Si bien hay talento emergente, la falta de experiencia internacional y la ruptura con los líderes naturales del grupo siembran dudas sobre el nivel competitivo que podrá ofrecer Camerún en el torneo en Marruecos.

Los “Leones Indomables”, como son apodados, integrarán el Grupo F, junto a Costa de Marfil, Gabón y Mozambique. El debut está programado para el 24 de diciembre en Agadir, frente a los gaboneses. A pocos días del inicio, ni siquiera está claro quién se sentará en el banco como entrenador principal: Pagou, con la bendición de la Fecafoot, o Brys, que sigue actuando como si nada hubiera cambiado y asegura tener el respaldo legal del Ministerio de Deportes.

Choupo-Moting una de las figuras de la selección de Camerún, ausente de la convocatoria oficial

La situación expone un conflicto estructural entre los poderes del deporte en Camerún. Mientras la federación toma decisiones ejecutivas, el Ministerio se reserva la potestad final sobre los cargos oficiales. En este limbo legal, la preparación del equipo nacional quedó atrapada en una disputa política, con consecuencias directas en lo deportivo.

El caso de Camerún no solo amenaza con debilitar el rendimiento de uno de los equipos más laureados del continente, con cinco títulos en su haber (el último en 2017), sino que también expone las tensiones internas de una federación en permanente estado de efervescencia. La figura de Eto’o, que llegó al cargo con un fuerte respaldo popular, hoy es objeto de cuestionamientos por su estilo de conducción, considerado personalista y confrontativo por parte de varios actores del sistema futbolístico local.

A días del debut, la selección se encuentra fragmentada, sin un rumbo claro y con un conflicto institucional que ha desbordado el plano deportivo. La Copa Africana de Naciones será, más que una competencia, una prueba de fuego para medir si aún queda cohesión suficiente para evitar el colapso total.