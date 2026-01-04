Copa Africana de Naciones: Marruecos ganó con polémica, Camerún sufrió, y ambos se medirán en los cuartos de final

La Copa Africana de Naciones continúa su camino en Marruecos con los octavos de final. Este domingo se disputaron dos encuentros y quedó definido un cruce apasionante en la próxima instancia. La selección anfitriona le ganó 1 a 0 a Tanzania, con una jugada polémica en el cierre del partido. Luego, Camerún sufrió, pero derrotó a Sudáfrica 2 a 1. En los cuartos se cruzarán entonces los Leones del Atlas ante los Leones indomables.

Marruecos sufrió ante un rival inferior, pero logró el objetivo de continuar en la competencia. En el estadio Prince Moulay Abdallah, de Rabat, se impuso por 1 a 0 a Tanzania. La primera etapa tuvo poco. Los tanzanos llegaron primero, pero Simon Msuva cabeceó incómodo en el segundo palo y la mandó afuera. A los 14, Ismael Saibari marcó de cabeza para el anfitrión, pero el tanto fue correctamente anulado por la posición adelantada.

En el segundo tiempo, los Leones del Atlas entraron a jugar con otra actitud, y en los primeros minutos hicieron lucirse al arquero rival, que tapó dos chances claras. Al minuto, Ismael Saibari le pegó desde lejos, y Hussein Masalanga retuvo muy bien. A los cinco, le tapó de manera impresionante un cabezazo a Abde Ezzalzouli. A los seis, volvió a avisar Marruecos, con un remate de Bilal El Khannouss que pasó cerca del travesaño.

Achraf Hakimi, capitán y figura de Marruecos, regresó a la titularidad tras dos meses de ausencia por una lesión en PSG; frente a Zambia el pasado lunes jugó los últimos 20 minutos GABRIEL BOUYS� - AFP�

Sin embargo, a los 10 Tanzania detuvo los corazones de los marroquíes con una llegada muy concreta. Mohamed Husseini pateó de lejos, y el arquero Bono dejó un rebote largo que le quedó a Feisal Salum. El defensor tuvo la posibilidad de abrir el marcador, pero le erró al arco de manera insólita.

De todos modos, el equipo dirigido por Walid Regragui continuó con la superioridad. Achraf Hakimi, que volvió a jugar como titular luego de dos meses por una lesión sufrida en PSG, estrelló un tiro libre en el travesaño, pero a los 18, pudo convertir el único gol del partido. Por la derecha, Hakimi le dio la pelota a Brahim Díaz. El español nacionalizado marroquí armó una gran jugada por ese sector, gambeteó a Ibrahim Hamad y le pegó al primer palo -con floja reacción de Masalanga- para el 1 a 0.

¡GOOOOL! ¡GOOOOL DE MARRUECOOOS!⚽️



Brahim Díaz pone el primero del juego



EN VIVO⬇️ #AFCON2025 https://t.co/pG1mHcjM5f pic.twitter.com/UVZxcRPvac — Claro Sports (@ClaroSports) January 4, 2026

Celebración dedicada a su compañero Azzedine Ounahi, que se lesionó ante Zambia el último lunes y se lo vio en muletas, a pesar de que no se sabe la gravedad de la lesión. Además, fue el cuarto gol en la competencia para el atacante que juega en Real Madrid, uno en cada partido que Marruecos jugó en la copa.

Marruecos no supo liquidarlo y en el tiempo de adición se dio la polémica del partido. Adam Masin, defensor local, tomó del hombro al delantero rival Iddy Nado adentro del área, que se dejó caer. El árbitro Boubou Traore interpretó que no fue infracción y dejó seguir la jugada. A pesar de la efusiva protesta del entrenador argentino Miguel Gamondi, de futbolistas e integrantes del banco de suplentes tanzanos, el juez no fue a ver la acción al VAR y el partido llegó a su fin.

¡PIDEN PENAL Y NO LO DAN!😳



¿Le perdonan la vida a Marruecos? Esto parecía clara pena máxima a favor de Tanzania



EN VIVO⬇️ #AFCON2025 https://t.co/pG1mHcjM5f pic.twitter.com/qaIaTAh9Es — Claro Sports (@ClaroSports) January 4, 2026

Tras el partido, Gamondi habló en conferencia de prensa y se refirió a la acción controversial, que pudo derivar en el empate de Tanzania: “No recibimos un trato justo. Es cierto que somos una nación pequeña en el fútbol, ​​pero eso no es motivo para que se nos trate injustamente”, expresó.

Victoria muy trabajada de la selección que organiza la competencia, que se clasificó primera del grupo A con siete puntos (dos victorias -ante Comoras y Zambia-, e igualdad 1-1 ante Malí) y sigue invicto. De este modo, pasó a los cuartos de final y en esa instancia habrá duelo de Leones. Su rival será Camerún, que le ganó 2 a 1 a Sudáfrica en el otro duelo de este domingo. El partido se disputó en el estadio Al Medina, también en Rabat.

La apertura del marcador llegó a los 34 minutos de la primera parte, con algo de suerte para los Leones Indomables. Tras un rechazo, Carlos Baleba pateó desde afuera del área. La pelota le rebotó a Nkosinathi Sibisi y el volante de los sudafricanos tuvo tanta mala fortuna que le quedó a Júnior Tchamadeu. El jugador enfrentó al arquero y definió para el 1 a 0.

Christian Kofane, autor de uno de los goles de Camerún, que se clasificó a los cuartos de final PAUL ELLIS� - AFP�

De ese modo finalizó la primera parte, pero los cameruneses salieron con todo a disputar el segundo tiempo y aumentaron a los dos minutos. Un mal rechazo del defensor Khuliso Mudau fue aprovechado y la pelota la recibió Mahamadou Nagida. El lateral, que había reemplazado a Darlin Yongwa a los 21 minutos, envió un centro al primer palo. Quien apareció por ese sector fue Christian Kofane, que se anticipó a Nkosinathi Sibisi y cabeceó de pique al piso al segundo palo: 2 a 0.

Pero los sudafricanos no se rindieron y a dos del final llegaron al descuento: Aubrey Modiba envió un centro al primer palo y tras el fallo de un defensor, la empujó Evidence Makgopa. En los últimos minutos fue con todo para igualar, pero no le alcanzó y Sudáfrica, que estará en el próximo Mundial, quedó afuera de la copa.

Gran triunfo de Camerún, que llega a los cuartos de final invicto, con dos victorias (1-0 a Gabón y 2-1 a Mozambique) y un empate ante Costa de Marfil. El cruce de cuartos ante los anfitriones será muy interesante por los presentes diferentes que atraviesan ambos. Marruecos es actualmente una de las mejores selecciones del continente, fue cuarto en Qatar 2022 y participará del Mundial 2026. Por su parte, Camerún fue eliminado en la etapa de grupos de Qatar 2022 y no acudirá a la Copa del Mundo de este año. De todos modos, la historia dice otra cosa y podría jugar un papel fundamental. Los Leones Indomables fueron campeones africanos en 1984, 2000, 2002 y 2017, y los Leones del Atlas sólo levantaron el trofeo en 1976, hace medio siglo.

Así continúan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones que se juega en Marruecos hasta el 18 de enero.

Lunes 5 de enero

13 Egipto vs. Benín, en Agadir.

16 Nigeria vs. Mozambique, en Fez.

Martes 6 de enero