Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Este martes concluyeron los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 y, de esta manera, el cuadro de cuartos ya está definido. Los clasificados a la próxima ronda son: Senegal, Malí, Marruecos, Camerún, Egipto, Nigeria, Argelia, rival de la selección argentina en el Mundial 2026, y Costa de Marfil. La instancia de los ocho mejores del certamen que se está disputando en Marruecos se llevará a cabo entre el viernes 9 y el sábado 10 de enero.

Los primeros en avanzar de ronda fueron los Leones de la Teranga, que dejaron en el camino a Sudán por 3 a 1 con dos goles de Pape Gueye y uno de Ibrahim Mbaye (Aamir Abdallah puso en ventaja parcial a los Halcones de Jediane). Posteriormente, las Águilas eliminaron a Túnez por penales tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Lassine Sinayoko -M- y Firas Chaouat -T-.

Senegal fue mucho más que Sudán y se metió entre los ocho mejores de la Copa Africana de Naciones GABRIEL BOUYS� - AFP�

En el siguiente compromiso, el local dejó en el camino a la Tanzania del argentino Miguel Gamondi por la mínima diferencia, con un gol de Brahim Díaz. Los Leones indomables, por su parte, le ganaron 2 a 1 a Sudáfrica gracias a las anotaciones de Junior Tchamadeu y Christian Kofane (Evidence Makgopa descontó para los Bafana Bafana).

En el encuentro posterior, el equipo capitaneado por Mohamed Salah eliminó a Benín tras vencerlo por 3 a 1 en el tiempo extra. Los goles del ganador fueron anotados por Marwan Attia, Yasser Ibrahim y Salah; mientras que el único tanto del perdedor lo hizo Jodel Dossou. Los nigerianos vapulearon a Mozambique por 4 a 0 con un doblete de Victor Osimhen y sendas anotaciones de Ademola Lookman y Akor Adams.

Sin despeinarse: Nigeria goleó a Mozambique y avanzó a los cuartos de final Themba Hadebe� - AP�

En el desenlace de los octavos de final, Argelia, el seleccionado que jugará contra la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026, sufrió para vencer a República Democrática del Congo. Finalmente lo consiguió gracias a un golazo de Adil Boulbina a los 119′, cuando todo parecía indicar que el ganador se definiría en la tanda de penales. El último clasificado fue el combinado marfileño, que goleó a Burkina Faso por 3 a 0 con goles de Amad Diallo, Yan Diomande y Bazoumana Touré.

Así se jugaron los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Senegal 3 - 1 Sudán

Malí 1 (3) - (2) 1 Túnez

Marruecos 1 - 0 Tanzania

Camerún 2 - 1 Sudáfrica

Egipto 3 - 1 Benín

Nigeria 4 - 0 Mozambique

Argelia 1 - 0 RD Congo

Costa de Marfil 3 - 0 Burkina Faso

Cronograma de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026