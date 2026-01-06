Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

El certamen continental ya tiene definidos a los ocho mejores de esta edición; Argelia, rival de la selección argentina en el Mundial 2026, sigue en carrera
Este martes concluyeron los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 y, de esta manera, el cuadro de cuartos ya está definido. Los clasificados a la próxima ronda son: Senegal, Malí, Marruecos, Camerún, Egipto, Nigeria, Argelia, rival de la selección argentina en el Mundial 2026, y Costa de Marfil. La instancia de los ocho mejores del certamen que se está disputando en Marruecos se llevará a cabo entre el viernes 9 y el sábado 10 de enero.
Los primeros en avanzar de ronda fueron los Leones de la Teranga, que dejaron en el camino a Sudán por 3 a 1 con dos goles de Pape Gueye y uno de Ibrahim Mbaye (Aamir Abdallah puso en ventaja parcial a los Halcones de Jediane). Posteriormente, las Águilas eliminaron a Túnez por penales tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Lassine Sinayoko -M- y Firas Chaouat -T-.
En el siguiente compromiso, el local dejó en el camino a la Tanzania del argentino Miguel Gamondi por la mínima diferencia, con un gol de Brahim Díaz. Los Leones indomables, por su parte, le ganaron 2 a 1 a Sudáfrica gracias a las anotaciones de Junior Tchamadeu y Christian Kofane (Evidence Makgopa descontó para los Bafana Bafana).
En el encuentro posterior, el equipo capitaneado por Mohamed Salah eliminó a Benín tras vencerlo por 3 a 1 en el tiempo extra. Los goles del ganador fueron anotados por Marwan Attia, Yasser Ibrahim y Salah; mientras que el único tanto del perdedor lo hizo Jodel Dossou. Los nigerianos vapulearon a Mozambique por 4 a 0 con un doblete de Victor Osimhen y sendas anotaciones de Ademola Lookman y Akor Adams.
En el desenlace de los octavos de final, Argelia, el seleccionado que jugará contra la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026, sufrió para vencer a República Democrática del Congo. Finalmente lo consiguió gracias a un golazo de Adil Boulbina a los 119′, cuando todo parecía indicar que el ganador se definiría en la tanda de penales. El último clasificado fue el combinado marfileño, que goleó a Burkina Faso por 3 a 0 con goles de Amad Diallo, Yan Diomande y Bazoumana Touré.
Así se jugaron los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026
- Senegal 3 - 1 Sudán
- Malí 1 (3) - (2) 1 Túnez
- Marruecos 1 - 0 Tanzania
- Camerún 2 - 1 Sudáfrica
- Egipto 3 - 1 Benín
- Nigeria 4 - 0 Mozambique
- Argelia 1 - 0 RD Congo
- Costa de Marfil 3 - 0 Burkina Faso
Cronograma de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026
- Malí vs. Senegal - Viernes 9 de enero a las 13 - Estadio de Tánger
- Camerún vs. Marruecos - Viernes 9 de enero a las 16 - Estadio Príncipe Moulay Abdellah
- Argelia vs. Nigeria - Sábado 10 de enero a las 13 - Estadio de Marrakech
- Egipto vs. Costa de Marfil - Sábado 10 de enero a las 16 - Estadio Adrar de Agadir
