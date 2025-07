Dos fechas, dos penales y dos goles: crece la polémica por los fallos en favor de Rosario Central

No pasaron siquiera diez días del penal sancionado contra Godoy Cruz en la primera fecha, en favor de Rosario Central, cuando una nueva jugada en el área de su rival volvió a instalar el debate sobre los criterios arbitrales en el inicio del Torneo Clausura. Esta vez ocurrió en el sur del conurbano bonaerense, donde el equipo dirigido por Ariel Holan derrotó por 1 a 0 a Lanús con otro gol de Ángel Di María.

Más allá del resultado, el partido quedó marcado por una nueva controversia arbitral, y no sólo por la vuelta de los hinchas visitantes. La jugada, ocurrida a los 29 minutos del segundo tiempo, mostró al arquero granate Nahuel Losada saliendo a intentar cortar un pase largo y, en ese intento, llevándose por delante a Gaspar Duarte, que había ganado la posición.

Ángel Di María se apresta a ejecutar a Lanús; en dos fechas del torneo Clausura, el campeón mundial convirtió dos penales muy discutidos en favor de Rosario Central. Nicolás Suárez - LA NACION

La decisión del árbitro Andrés Merlos, que no dudó ni fue llamado por el VAR, fue cobrar penal. Y además expulsó al capitán local, Carlos Izquierdoz, luego de que el defensor protestara efusivamente. Di María volvió a hacerse cargo del tiro (sexto en seis partidos seguidos, incluidos cuatro por Benfica en el Mundial de Clubes) y no falló desde los once metros. Con eso hizo su segundo gol en dos partidos desde su vuelta al equipo rosarino y propició la primera victoria.

“El penal fue clarísimo. Estamos contentos por la victoria”, declaró el propio Di María, la figura del encuentro, al finalizar el partido.

La acción entre Gaspar Duarte y Nahuel Losada

Sin embargo, después Duarte, coprotagonista de la acción discutida, declaró: “Fui a buscar la pierna del arquero”. Su revelación reavivó el debate sobre la jugada, algo que había ocurrido con Alejo Véliz en la fecha anterior, frente a Godoy Cruz, cuyo delantero Daniel Barrea había participado en la acción. De su intervención provino el penal convertido por Di María en su regreso al fútbol doméstico luego de 18 años.

Ahora, el director técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino, expresó con firmeza su descontento, aunque sin mencionar directamente al árbitro Merlos. “Creo que las jugadas de penal tienen que ser contundentes. Pido que la tecnología ayude en este tipo de situaciones. Si no, ¿para qué está?”, señaló en una conferencia de prensa. Y fue más allá al referirse a la no concesión de un penal en favor de su equipo: “El otro día a Central le cobraron un agarrón y hoy a Cardozo no. Hay cosas que están pasando que tienen que ser revisadas”.

El partido en La Fortaleza se caracterizó también por la vuelta del público visitante (en este caso, el de Rosario Central) al fútbol local. Nicolás Suárez - LA NACION

La acumulación de episodios genera suspicacias. En las tribunas sonaron cánticos y reclamos, y en las redes sociales hinchas de diferentes clubes volvieron a poner en duda la imparcialidad del arbitraje. Aunque Di María fue ovacionado por el público local, su protagonismo quedó ligado a una decisión polémica.

Las imágenes de la transmisión televisiva muestran cómo el contacto entre Losada y Duarte se produjo cuando el delantero redujo la velocidad para esperar que la barrida del arquero lo derribara. La acción despertó interpretaciones divididas: para algunos, el choque justifica el penal; para otros, la maniobra deliberada del atacante provocar el contacto, que de otro modo no habría ocurrido.

En ese contexto, las palabras del propio Duarte cobraron valor. Pocas veces un futbolista admite con tan abiertamente una intención de generar un penal. Cosa que, por sí misma, no es ilegítima. La cuestión es si existió infracción. Y más allá del análisis que cada uno realiza de cada jugada, se impone una pregunta de fondo: ¿por qué no interviene el VAR?

Compacto de Lanús 0 vs. Rosario Central 1

Con este nuevo episodio, Rosario suma dos penales en favor en dos fechas –decisivos ambos en el resultado– más dos expulsiones a rivales. Lanús terminó con un jugador menos y la sensación de haber sido perjudicado injustamente. Y Central, con 4 puntos, se lleva algo más que una victoria: una nueva ola de cuestionamientos que marcará el pulso de los siguientes días en el ambiente.