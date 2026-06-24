LA NACION

Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Ecuador y Alemania en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro entre Ecuador y Alemania correspondiente al grupo E se disputará este jueves 25 de junio a las 17.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.

El momento de los equipos

Ecuador llega al compromiso tras igualar 0-0 frente a Curazao en su última presentación. Por su parte, Alemania atraviesa un presente positivo luego de obtener una victoria por 2-1 ante Costa de Marfil en su reciente encuentro.

Estadísticas del cruce

Ambas selecciones buscan consolidar su rendimiento en esta instancia del torneo. Mientras que Ecuador intentará romper la paridad que mostró en la fecha pasada, Alemania buscará mantener la racha ganadora obtenida ante el conjunto africano para liderar el grupo.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo E, ya que los puntos obtenidos definirán su posición y sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Los africanos remontaron frente a Jordania y Argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J
    1

    Argelia derrotó a Jordania, aseguró el primer puesto del Grupo J para la Argentina, y sueña con clasificarse

  2. La incredulidad de los medios internacionales por la estelar función del Messi de casi 39
    2

    Los medios de Austria se rindieron ante Lionel Messi: “No hubo quien detuviera al creador”

  3. El exabrupto de un periodista argentino en la previa del partido ante Austria que se hizo viral
    3

    Argentina-Austria: Ariel Rodríguez tuvo un exabrupto al aire y debió salir a aclarar

  4. Julián Alvarez desató un conflicto inesperado: por qué quiere dejar Atlético de Madrid y el sugestivo tuit del club
    4

    Julián Alvarez desató un conflicto inesperado en medio del Mundial: por qué quiere dejar Atlético de Madrid