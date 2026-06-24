Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Ecuador y Alemania correspondiente al grupo E se disputará este jueves 25 de junio a las 17.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.

El momento de los equipos

Ecuador llega al compromiso tras igualar 0-0 frente a Curazao en su última presentación. Por su parte, Alemania atraviesa un presente positivo luego de obtener una victoria por 2-1 ante Costa de Marfil en su reciente encuentro.

Estadísticas del cruce

Ambas selecciones buscan consolidar su rendimiento en esta instancia del torneo. Mientras que Ecuador intentará romper la paridad que mostró en la fecha pasada, Alemania buscará mantener la racha ganadora obtenida ante el conjunto africano para liderar el grupo.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo E, ya que los puntos obtenidos definirán su posición y sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.