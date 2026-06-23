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Colombia vs. RD Congo, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo K se disputará a las 23 horas en el estadio Chivas de Guadalajara; todos los detalles del encuentro
El partido del Grupo K se disputará a las 23 horas en el estadio Chivas de Guadalajara; todos los detalles del encuentro
El partido entre Colombia y RD Congo podrá verse EN VIVO por DSports, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 23 horas de Argentina.
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Colombia y RD Congo.