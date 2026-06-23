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Colombia vs. RD Congo, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo K se disputará a las 23 horas en el estadio Chivas de Guadalajara; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este martes 23 de junio
Las selecciones se enfrentarán este martes 23 de junio

Posible formación de Colombia

Colombia sueña con ser protagonista en el Mundial 2026 y su primer objetivo es avanzar a 16avos de final
Colombia sueña con ser protagonista en el Mundial 2026 y su primer objetivo es avanzar a 16avos de finalEduardo Verdugo - AP
  • Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Hora, TV y dónde ver online Colombia vs. RD Congo

El partido entre Colombia y RD Congo podrá verse EN VIVO por DSports, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 23 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Colombia y RD Congo.

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