Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Ecuador y Curazao correspondiente al grupo E se disputará este sábado 20 de junio a las 21.00 h en el Kansas City Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri.

El momento de los equipos

Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras un debut complicado en la competencia. Ecuador arriba a este choque tras perder 1-0 frente a Costa de Marfil en su presentación inicial. Por su parte, Curazao llega con un presente más complejo después de caer derrotado 7-1 ante Alemania en la primera jornada del grupo.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente marca un desafío anímico importante para ambos conjuntos. Mientras Ecuador buscará sumar sus primeros puntos y ajustar su eficacia ofensiva tras no convertir ante los marfileños, Curazao intentará reestructurar su defensa luego de haber recibido siete goles en su debut mundialista ante el conjunto alemán.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el grupo E. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos mantener vivas sus chances de clasificación a la siguiente instancia, mientras que una derrota complicaría seriamente las posibilidades de avanzar en el certamen.