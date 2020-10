Edinson Cavani contó que tiene "secretos" con Riquelme: "Preguntáselos a Román"

Edinson Cavani Fuente: AFP

6 de octubre de 2020 • 15:01

El delantero de Manchester United, Edinson Cavani, reveló que el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se contactó con él tras su salida del Paris Saint-Germain en marzo.

"Román me escribió con mucho respeto, reconociendo un poco el momento que me estaba tocando pasar. Fue una conversación con mucho respeto y quería mostrarme su apoyo. Tirarme un poco para adelante", contó Cavani en una entrevista con el programa 90 Minutos de Fútbol, de ESPN.

Consultado por el conductor del programa, Sebastián "Pollo" Vignolo, sobre si consideró fichar con Boca en el presente mercado de pases, El Matador contestó: "Boca es un gigante del mundo. Yo creo que a cualquier futbolista se le pasaría por la cabeza, y más, teniendo una llamada de un referente del club, que te demuestra el cariño también. No para decirme: te venís para acá, sino que lo hizo con una intención muy respetuosa. Demostrándome el cariño. Eso, a cualquier jugador le encantaría. Es un gran club, gigante. Porque uruguayos que pasaron por ahí también me inspiraron. Siguiendo un poco la historia de nuestro fútbol, le despierta esa curiosidad de vestir esa camiseta un día".

Respecto de cuándo podría regresar al fútbol de nuestro continente, el máximo goleador en la historia de Paris Saint Germain contó que tiene dos años de contrato con su flamante club, y explicó cuál es su idea a futuro: "Creo que estoy físicamente a la altura para seguir compitiendo a este nivel. Yo soy una persona realista: el día que me vuelva a Sudamérica, que vuelva a jugar, no va a ser cuando ya no tenga el rollo para jugar acá. Mientras juegue al fútbol va a ser porque el físico me rinde. Le ha rendido a jugadores como Zanetti que han rendido hasta larga edad. Yo creo que es jugar estos dos años, y después veré si jugaré uno más o si me vuelvo".

Finalmente, sobre un presunto "pacto" que tendrían con Román para jugar en el club de la Ribera cuando termine su contrato con el United, el ex Napoli respondió: "Jeje. Yo te revelé que Román me escribió. Hay unos secretos ahí, preguntáselos a Román si te los da. Un día se podría capaz, ¿o no? Veremos qué pasa, si meto alambrado (NdeR: en una entrevista con Sebastián Domínguez, el futbolista charrúa había revelado que le gustaría colgarse del "tejido" como hacía su compatriota Sergio "Manteca" Martínez). Sería algo muy lindo", concluyó.